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Стартовая цена выросла в 30 раз. За сколько ушли с аукциона участки в Беловежской пуще

24.03.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в Каменецком районе состоялся аукцион, на который съехались участники не только из Брестской области, но и из других регионов страны. На продажу были выставлены четыре участка в Беловежской пуще, пишет «Вечерний Брест».


Главная улица в деревне Абрамово

Аукцион в Каменецком районе давно не видел такого спроса на земельные участки. На один лот было по 10, 15, а то и 20 заявок. А участники — жители Каменца и района, Бреста, Кобрина и даже Минска. Такой спрос, как предполагает ведущий юрисконсульт КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» Марина Карпук, вызван местоположением — в Национальном парке «Беловежская пуща», а также первоначальной стоимостью земельного участка — в некоторых случаях менее 1000 рублей.

Аукцион проходил в два этапа. Сперва продавались земельные участки без каких-либо строений. Таких было два. Один из них был расположен в живописном месте по адресу деревня Абрамово, 7А. Эта небольшая деревушка окружена пущанским лесом. В 10 км — главный вход в национальный парк. И стартовая цена за земельный участок площадью 0,24 га — 853 рубля. На него было подано 20 заявок. И в итоге земельный участок в деревне Абрамово был продан за 27 тыс. рублей.

Еще один земельный участок без каких-либо строений продавался в деревне Маковище, 35А. Это чуть дальше от главного входа в пущу, но ближе к трассе Р-83, ведущей в Национальный парк. Начальная цена за участок в 0,17 га — 978 рублей. На этот лот было подано 9 заявок. И в конечном итоге земельный участок ушел за 14 тысяч.

Два земельных участка в районе Беловежской пущи продавались с незавершенным строением. Степень готовности объектов — порядка 5%. Один из таких участков с незавершенкой также расположен в Абрамово. Цена за 70 соток земли и не завершенный строительством одноквартирный жилой дома стартовала с 1593 рублей. И вновь на участок в этой местности зафиксирован большой спрос — 15 заявок. По результатам аукциона лот был продан за 30 тыс. рублей.

И еще один участок с незавершенным строительством (5% готовности) продавался в агрогородке Каменюки, недалеко от главного входа в Беловежскую пущу. Площадь продаваемого участка — 25 соток. Стартовая цена лота — 11 368 рублей. Внушительная начальная цена, видимо, и повлияла на то, что было подано всего 5 заявок. Тем не менее, этот участок с незавершенным домом был продан за 25 тыс. рублей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На днях в Каменецком районе состоялся аукцион, на который съехались участники не только из Брестской области, но и из других регионов страны.
 
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