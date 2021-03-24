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МИД Беларуси выясняет обстоятельства ареста Зингмана в Конго

24.03.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД выясняет обстоятельства задержания в Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана.

«Мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим», = заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз, которого цитирует БелаПАН.

Зингман был арестован полицией Конго после встречи с бывшим президентом этой страны Жозефом Кабилой, на которой предлагал продать оружие. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.

Зингман имеет гражданство двух стран — США и Беларуси. Если США экстрадируют Зингмана, он много расскажет о темной стороне внешней торговли Беларуси и схемах УДП РБ.

 
 
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МИД выясняет обстоятельства задержания в Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана.
 
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