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Продана самая дорогая картина Бэнкси

24.03.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подаренную больнице картину Бэнкси продали за рекордные 23 миллиона долларов Картину британского художника Бэнкси Game changer, на которой изображен мальчик, держащий фигурку медсестры, продали за 16,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 23 млн долларов).

 Об этом сообщает аукционный дом Christie’s.



Christie’s отмечает, что Game changer оказалась самой дорогой работой анонимного художника. Вырученные средства пойдут на помощь сотрудникам университетской больницы Саутгемптона и ее пациентам.

Анонимный художник прислал в больницу картину, выполненную маслом на холсте, в мае прошлого года. К полотну прилагалась записка: «Спасибо вам за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного украсит место, даже если оно лишь черно-белое».
Бэнкси — английский андерграундный художник стрит-арта и политический активист, который тщательно сохраняет свое инкогнито. Его настоящее имя неизвестно. Одна из самых известных его картин — «Девочка с воздушным шаром». 
После продажи на аукционе Sotheby's полотно было разрезано встроенным в раму шредером, пишет Новая газета.
 
 
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Подаренную больнице картину Бэнкси продали за рекордные 23 миллиона долларов Картину британского художника Бэнкси Game changer, на которой изображен мальчик, держащий...
 
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