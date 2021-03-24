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Нетаньяху и его сторонники побеждают на выборах в Израиле
Источник материала: Партизан
Партия "Ликуд" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными партиями побеждают на парламентских выборах Израиле,
Согласно этим данным, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на большинство в 120-местном парламенте.
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Партия "Ликуд" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными партиями побеждают на парламентских выборах Израиле, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на...
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