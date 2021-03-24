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Утро среды. Главное за вчера, что происходит сегодня и погода

24.03.2021 08:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Листаем неделю, как интересную (местами страшную, местами смешную) книжку. Сегодня среда, 24 марта, и это повод прямо с утра сделать что-нибудь выдающееся. Например, не парковаться на газоне. Вспоминаем, что было вчера, и готовимся к дню.

Что было

Пополнен список того, чего белорусам нельзя. Признаны экстремистскими телеграм-каналы «Каратели Беларуси» и «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», а также группы «Чат группы Каратели» и «Я ВЫХОЖУ / МКБ». Нельзя репостить.

В Конго творится что-то необычное. Задержан и куда-то уведен черными людьми почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман. Теперь наш МИД и остальные стараются вспомнить, кто он такой, при чем тут Зимбабве и что вообще происходит.

В Гродно провели важное исследование: как камеры собираются ловить машины без ТО? Пока пришли к выводу, что попадаются только те автолюбители, которые были сфотографированы во время превышения скорости. На остальных техника реагировать не умеет.

Лукашенко взялся за кожу. Велел дать 8 миллионов кожевенному производству в Гатово (оно должно столько поставщикам сырья) и подарил иконку директору. Пригрозил, что через год проверит.

ГАИ наказывает. С 9 августа больше тысячи водителей привлечены к административной ответственности за блокирование минских дорог и гудки.

Ни дня без громких задержаний. Вчера вечером стало известно о задержании в Гродно Анжелики Борис, главы непризнанного Союза поляков Беларуси. Польский МИД уже вызвал представителя белорусского посольства и потребовал немедленно отпустить Борис.

Что происходит в мире и стране

Задержанный 22 марта председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов перевезен из изолятора на Окрестина в госпиталь МВД. Об этом информирует ОГП.

На аэродроме под Калугой нештатно сработали катапульты бомбардировщика Ту-22М3. Погибли трое летчиков, которых выбросило из самолета. Парашюты не успели раскрыться из-за малой высоты.

Сингапурский блогер по решению суда должен выплатить премьеру страны $98 тыс. за то, что разместил в Facebook статью, где говорилось о тайных сделках министра. Доказать правдивость этой информации блогер не смог.

В Твери все на нервах. Третий месяц не является обладатель выигрыша в 335 млн российских рублей. Он купил лотерейный билет за 200 рублей и теперь где-то бродит.

Погода 24 марта

Теперь каждый день будет чуть теплее. Того и гляди, станут отключать батареи. Сегодня вероятность осадков низкая, будет больше солнца. Кое-где утром возможна гололедица. Днем от 1 (северо-восток) до 6 (юго-запад) тепла.

Утро среды. Главное за вчера, что происходит сегодня и погода

Бесполезная цифра дня

2542 дня должен безостановочно разливать сгущенку Рогачевский МКК, если поступит приказ заполнить ею ромбокубооктаэдр Национальной библиотеки (367 тыс. кубометров). Задание со звездочкой для эрудитов: рассчитайте суточную производительность комбината.


(будет дополнено)

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Теги: Гродно
 
 
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Листаем неделю, как интересную (местами страшную, местами смешную) книжку. Сегодня среда, 24 марта, и это повод прямо с утра сделать что-нибудь выдающееся. Например,...
 
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