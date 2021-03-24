|
Утро среды. Главное за вчера, что происходит сегодня и погода
Источник материала: Onliner
Листаем неделю, как интересную (местами страшную, местами смешную) книжку. Сегодня среда, 24 марта, и это повод прямо с утра сделать что-нибудь выдающееся. Например, не парковаться на газоне. Вспоминаем, что было вчера, и готовимся к дню.
Что было
В Конго
В Гродно провели
Лукашенко
ГАИ наказывает. С 9 августа больше тысячи водителей
Ни дня без громких задержаний. Вчера вечером стало известно о
Что происходит в мире и стране
Задержанный 22 марта председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов перевезен из изолятора на Окрестина в госпиталь МВД. Об этом
На аэродроме под Калугой нештатно сработали катапульты бомбардировщика Ту-22М3. Погибли трое летчиков, которых выбросило из самолета. Парашюты не успели раскрыться из-за малой высоты.
Сингапурский блогер по решению суда должен выплатить премьеру страны $98 тыс. за то, что разместил в Facebook статью, где говорилось о тайных сделках министра. Доказать правдивость этой информации блогер не смог.
В Твери все на нервах. Третий месяц не является обладатель выигрыша в 335 млн российских рублей. Он купил лотерейный билет за 200 рублей и теперь где-то бродит.
Погода 24 марта
Теперь каждый день будет чуть теплее. Того и гляди, станут отключать батареи. Сегодня вероятность осадков низкая, будет больше солнца. Кое-где утром возможна гололедица. Днем от 1 (северо-восток) до 6 (юго-запад) тепла.
Бесполезная цифра дня
2542 дня должен безостановочно разливать сгущенку Рогачевский МКК, если поступит приказ заполнить ею ромбокубооктаэдр Национальной библиотеки (367 тыс. кубометров). Задание со звездочкой для эрудитов: рассчитайте суточную производительность комбината.
(будет дополнено)
|
Свежие газеты
Архив (Разное)