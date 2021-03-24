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Польский МИД вызвал временного поверенного в делах Беларуси в связи с задержанием Анжелики Борис

24.03.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МИД Польши выразил протест в связи с задержанием вечером 23 марта в Гродно лидера неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис и вызвал временного поверенного в делах Беларуси.

«Министерство иностранных дел выражает протест против задержания белорусскими службами Анжелики Борис — председателя Союз поляков в Беларуси. Вечером в МИД РП был вызван временный поверенный посольства Республики Беларусь. Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси, касающимся защиты национальных меньшинств, и двусторонним польско-белорусским обязательствам, касающимся защиты польского меньшинства», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает БелаПАН.

«Деятельность Союза поляков в Беларуси сосредоточена на сохранении польской культуры и традиций, поддержке польского образования и обучении польскому языку», — подчеркивает МИД. По мнению Варшавы, арест Борис, избранной на днях председателем СПБ на очередной срок, равносилен ликвидации польской идентичности и наносит удар не только по добрым отношениям с Польшей, но и по традиционному белорусскому мультикультурализму.

После задержания Борис успела сообщить в «Фейсбуке», что ее везут в Ленинский РОВД Гродно. По неподтвержденной информации, в ее отношении начат административный процесс.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два Союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).
 
Теги: Гродно
 
 
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МИД Польши выразил протест в связи с задержанием вечером 23 марта в Гродно лидера неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис и вызвал временного...
 
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