Вот какая техника продается в крупных торговых сетях дешевле, чем в интернете

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие скидки крупные торговые сети предоставляют покупателям. Обычно такие предложения ограничены по времени, но иногда с их помощью «в белую» с официальной гарантией получается купить технику дешевле по сравнению с интернет-магазинами. Проверили, какие именно устройства сейчас так продаются.

21vek.by



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Erik Mclean / Unsplash

У онлайн-гипермаркета сейчас действует несколько акционных предложений для товаров разной категории. Так, до конца марта промокод «НОВОСЕЛЬЕ» позволяет купить телевизор Samsung UE24N4500AU за 466,65 рубля. У нас в каталоге его отдают от 470−480 рублей. Понятно, что скидка не самая внушительная, но тем не менее.

Само устройство оснащается экраном на 24 дюйма, системой из двух динамиков мощностью 10 Вт, встроенным Smart TV, а также несколькими технологиями улучшения изображения. В общем, оптимальный вариант, чтобы повесить ТВ на кухне.

Холодильник Hotpoint-Ariston HS 4180 X в «21 веке» по тому же промокоду оценили в 925,65 рубля, у конкурентов — от 950−970 рублей. Класс его энергопотребления — А, общий объем — 310 литров, уровень шума не превышает 39 дБ. Правда, и система No Frost не предусмотрена — ее, видимо, приберегли для более дорогих моделей.

Наконец, промокод позволяет купить микроволновую печь Horizont 20MW700−1479BHB за 178,5 рубля при цене от 196 рублей в других магазинах. У модели в активе несколько программ приготовления разнообразных блюд, режим разморозки, гриль на 1000 Вт, а также электронная система управления.

«Электросила»



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: engin akyurt / YouTube

По самый конец марта в сети магазинов продавца с выгодой получится приобрести, например, стиральную машину LG F12M7WDS1 . Ее нынешняя цена — 859 рублей, в других местах — от 920−930 рублей. Машинка отличается загрузкой максимум в 6,5 килограмма, классом потребления энергии А+++, уровнем шума не выше 55 дБ, а также глубиной 44 сантиметра.

Среди бытовой техники, продающейся по более привлекательной, чем обычно, цене, выделяется и холодильник LG DoorCooling+ GA-B459SMQZ . «Электросила» предлагает его за 1419 рублей, другие продавцы — больше чем за 1,5 тысячи рублей, а некоторые выставляют цену в 2,1 тысячи.

Главные особенности модели такие: полный No Frost, класс А+++, объем в 341 литр, инверторный мотор, а также специальная панель с холодным воздухом в верхней части холодильника для ускоренного охлаждения продуктов.

«5 элемент»



Снимок носит иллюстративный характер

По пятое апреля продавец дает возможность купить с выгодой устройства из разных товарных категорий.

Из телевизоров есть, например, модель LG 32LM6350 за 798 рублей. В нашем каталоге несколько продавцов отдают его и за 790 рублей, но большинство — за 820−946 рублей. ТВ может похвастаться диагональю 32 дюйма (Full HD), IPS-матрицей, динамиками на 10 Вт, удобным пультом ДУ (Magic Remote) и встроенным Smart TV.

Второй выгодный товар, который нам удалось найти, это мультиварка REDMOND RMC-M252 — ее оценили в 129,9 рубля. Конкуренты — не менее чем в 140−150 рублей. У нее 16 встроенных программ готовки, внутренний объем в пять литров, а также доп. функции вроде таймера и отсрочки приготовления.