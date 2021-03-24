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Вот какая техника продается в крупных торговых сетях дешевле, чем в интернете
Источник материала: Tut.by
Время от времени мы проверяем, какие скидки крупные торговые сети предоставляют покупателям. Обычно такие предложения ограничены по времени, но иногда с их помощью «в белую» с официальной гарантией получается купить технику дешевле по сравнению с интернет-магазинами. Проверили, какие именно устройства сейчас так продаются.
21vek.by
У онлайн-гипермаркета сейчас действует несколько акционных предложений для товаров разной категории. Так, до конца марта промокод «НОВОСЕЛЬЕ» позволяет купить
Само устройство оснащается экраном на 24 дюйма, системой из двух динамиков мощностью 10 Вт, встроенным Smart TV, а также несколькими технологиями улучшения изображения. В общем, оптимальный вариант, чтобы повесить ТВ на кухне.
Наконец, промокод позволяет купить
«Электросила»
По самый конец марта в сети магазинов продавца с выгодой получится приобрести, например,
Среди бытовой техники, продающейся по более привлекательной, чем обычно, цене, выделяется и
Главные особенности модели такие: полный No Frost, класс А+++, объем в 341 литр, инверторный мотор, а также специальная панель с холодным воздухом в верхней части холодильника для ускоренного охлаждения продуктов.
«5 элемент»
По пятое апреля продавец дает возможность купить с выгодой устройства из разных товарных категорий.
Из телевизоров есть, например, модель
Второй выгодный товар, который нам удалось найти, это
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Время от времени мы проверяем, какие скидки крупные торговые сети предоставляют покупателям.
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