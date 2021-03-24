Как распознать финансовую пирамиду?

цитирует oxu.az Так, потенциальным вкладчикам "сулят огромные дивиденды, огромную прибыль" от вложений в различные проекты. Прежде всего, как уточнил эксперт, финансовые пирамиды заманивают людей "обещаниями больших доходов",oxu.az Так, потенциальным вкладчикам "сулят огромные дивиденды, огромную прибыль" от вложений в различные проекты.













Бажан заметил, что если вам обещают доходность в 12% годовых, то это повод для того, чтобы задуматься. Эксперт обратил внимание на то, что в компаниях из числа тех, что можно отнести к финансовым пирамидам, обещанные гражданам доходы превышают ставки по банковским вкладам обычно в 1,5-2 раза.