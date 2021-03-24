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Как распознать финансовую пирамиду?

24.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель отдела экономических исследований Института Европы Российской академии наук Анатолий Бажан рассказал изданию "Правда.ру" о том, как распознать финансовую пирамиду и уберечь собственные финансы от потерь.

Прежде всего, как уточнил эксперт, финансовые пирамиды заманивают людей "обещаниями больших доходов", цитирует oxu.az Так, потенциальным вкладчикам "сулят огромные дивиденды, огромную прибыль" от вложений в различные проекты.



Бажан заметил, что если вам обещают доходность в 12% годовых, то это повод для того, чтобы задуматься. Эксперт обратил внимание на то, что в компаниях из числа тех, что можно отнести к финансовым пирамидам, обещанные гражданам доходы превышают ставки по банковским вкладам обычно в 1,5-2 раза.
 
 
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Руководитель отдела экономических исследований Института Европы Российской академии наук Анатолий Бажан рассказал изданию "Правда.ру" о том, как распознать...
 
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