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Как оформить и сколько будут платить пенсию по инвалидности?
Источник материала: Партизан
В Беларуси проживает более 500 тыс. людей с инвалидностью, или 6 % от общей численности жителей страны.
Как оформить пособие и о каких суммах идет речь,
С точки зрения закона
Проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» пока не утвержден. Но уже принят в первом чтении 4 июня 2020 г. В нем появились новые статьи, которые регламентируют права людей этой категории, создание центров реабилитации и другие положения.
С юридической точки зрения инвалид — человек, который по физическому или психическому состоянию своего здоровья не может работать. Решение о статусе человека, испытывающего проблемы со здоровьем, принимают специалисты медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК). Если решение о признании человека инвалидом принимается, то государство берет на себя обязательство по материальному обеспечению гражданина и назначает определенное пособие.
Статус инвалида может присваиваться на определенный срок, а возможно, и на всю жизнь. Но пенсионерам, которые не проходят переосвидетельствование, инвалидность присваивается навсегда.
Как получить статус?
Статус инвалида, как правило, связан с профессиональными заболеваниями, получением травмы на рабочем месте или болезнью, не связанной с трудовой деятельностью. Инвалидность может быть присвоена детям, с которыми случилось несчастье до 18 лет или которые имеют особенности психофизического развития. В зависимости от состояния здоровья медики присваивают человеку одну из трех групп инвалидности.
Как оформить пенсию по инвалидности
Чтобы получить новый статус и социальное пособие, необходимо пройти комиссию МРЭК, а затем с ее результатами обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Специалисты принимают во внимание документы, а также данные о стаже, об уровне получаемой зарплаты и о других пособиях и назначают пенсию.
В столице пройти комиссию можно в Минской городской медико-реабилитационной экспертной комиссии.
Пенсия по инвалидности назначается со дня решения МРЭК, если документы на оформление социального пособия были поданы в течение трех месяцев с даты официального получения нового статуса.
Какие документы нужны?
— заявление;
— паспорт + копии страниц о составе семьи, прописке и личных данных;
— удостоверение инвалида (его выдадут в учреждении, где проводилась медкомиссия);
— трудовая книжка (для мужчин также понадобится военный билет);
— свидетельство госстрахования;
— документы с информацией о заработке за последние 26 лет (или фактический стаж работы);
— фото 3 х 4 см.
В пакет документов нужно добавить основание для льгот при его наличии. Например, это касается военнослужащих.
Пенсия по инвалидности: кому сколько?
Размер пенсии по инвалидности зависит от средней зарплаты, но это если есть необходимый трудовой стаж. Например, инвалид I группы будет получать 75 % от своего среднемесячного заработка, II группы — 65 %, III — 40 % от своей зарплаты.
В зависимости от возраста инвалида есть ограничения по сроку минимального стажа. Для людей в возрасте от 20 до 23 лет нужно проработать как минимум год, от 31 до 36 лет — минимум пять лет. Если необходимого стажа нет, придется получать пенсию по инвалидности без учета стажа. Разумеется, в таком случае ее размер будет отличаться в меньшую сторону. К слову, при неполном стаже пенсия инвалидам III группы не назначается вовсе.
Если человек стал инвалидом еще в детстве и у нет стажа, пенсия по инвалидности считается по другому принципу. Инвалид I группы или инвалид с детства будет получать 150 % от минимальной пенсии по возрасту (289,16 рубля), инвалид II группы — 100 % (249,73 рубля), а III группы — 50 % (197,15 рубля).
Социальные пенсии по инвалидности регулярно пересматриваются. Дело в том, что их размер зависит от минимальной пенсии по возрасту, которая корректируется в зависимости от бюджета прожиточного минимума. Показатель пересматривается Минсоцзащиты каждые три месяца. С 1 февраля 2021 г. БПМ равен 262,87 рубля.
Зачастую получать инвалидность приходится в пенсионном возрасте. В этом случае можно сравнить размер своей трудовой пенсии и пенсии по инвалидности и выбрать более крупную. Соответствующее заявление необходимо подать в Фонд социальной защиты населения.
Существуют также надбавки к пенсии по инвалидности. Например, пенсионерам, которым исполнилось 75 и 80 лет, инвалидам I группы, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС и пр.
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В Беларуси проживает более 500 тыс. людей с инвалидностью, или 6 % от общей численности жителей страны.
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