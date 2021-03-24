Как оформить и сколько будут платить пенсию по инвалидности?

рассказывает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на МТБлог. Как оформить пособие и о каких суммах идет речь,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на МТБлог.

С точки зрения закона

Проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» пока не утвержден. Но уже принят в первом чтении 4 июня 2020 г. В нем появились новые статьи, которые регламентируют права людей этой категории, создание центров реабилитации и другие положения.





С юридической точки зрения инвалид — человек, который по физическому или психическому состоянию своего здоровья не может работать. Решение о статусе человека, испытывающего проблемы со здоровьем, принимают специалисты медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК). Если решение о признании человека инвалидом принимается, то государство берет на себя обязательство по материальному обеспечению гражданина и назначает определенное пособие.





Статус инвалида может присваиваться на определенный срок, а возможно, и на всю жизнь. Но пенсионерам, которые не проходят переосвидетельствование, инвалидность присваивается навсегда.

Как получить статус?

Статус инвалида, как правило, связан с профессиональными заболеваниями, получением травмы на рабочем месте или болезнью, не связанной с трудовой деятельностью. Инвалидность может быть присвоена детям, с которыми случилось несчастье до 18 лет или которые имеют особенности психофизического развития. В зависимости от состояния здоровья медики присваивают человеку одну из трех групп инвалидности.





Как оформить пенсию по инвалидности

Чтобы получить новый статус и социальное пособие, необходимо пройти комиссию МРЭК, а затем с ее результатами обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Специалисты принимают во внимание документы, а также данные о стаже, об уровне получаемой зарплаты и о других пособиях и назначают пенсию.





В столице пройти комиссию можно в Минской городской медико-реабилитационной экспертной комиссии.





Пенсия по инвалидности назначается со дня решения МРЭК, если документы на оформление социального пособия были поданы в течение трех месяцев с даты официального получения нового статуса.

Какие документы нужны?

— заявление;





— паспорт + копии страниц о составе семьи, прописке и личных данных;





— удостоверение инвалида (его выдадут в учреждении, где проводилась медкомиссия);





— трудовая книжка (для мужчин также понадобится военный билет);





— свидетельство госстрахования;





— документы с информацией о заработке за последние 26 лет (или фактический стаж работы);





— фото 3 х 4 см.





В пакет документов нужно добавить основание для льгот при его наличии. Например, это касается военнослужащих.

Пенсия по инвалидности: кому сколько?

Размер пенсии по инвалидности зависит от средней зарплаты, но это если есть необходимый трудовой стаж. Например, инвалид I группы будет получать 75 % от своего среднемесячного заработка, II группы — 65 %, III — 40 % от своей зарплаты.





В зависимости от возраста инвалида есть ограничения по сроку минимального стажа. Для людей в возрасте от 20 до 23 лет нужно проработать как минимум год, от 31 до 36 лет — минимум пять лет. Если необходимого стажа нет, придется получать пенсию по инвалидности без учета стажа. Разумеется, в таком случае ее размер будет отличаться в меньшую сторону. К слову, при неполном стаже пенсия инвалидам III группы не назначается вовсе.





Если человек стал инвалидом еще в детстве и у нет стажа, пенсия по инвалидности считается по другому принципу. Инвалид I группы или инвалид с детства будет получать 150 % от минимальной пенсии по возрасту (289,16 рубля), инвалид II группы — 100 % (249,73 рубля), а III группы — 50 % (197,15 рубля).





Социальные пенсии по инвалидности регулярно пересматриваются. Дело в том, что их размер зависит от минимальной пенсии по возрасту, которая корректируется в зависимости от бюджета прожиточного минимума. Показатель пересматривается Минсоцзащиты каждые три месяца. С 1 февраля 2021 г. БПМ равен 262,87 рубля.





Зачастую получать инвалидность приходится в пенсионном возрасте. В этом случае можно сравнить размер своей трудовой пенсии и пенсии по инвалидности и выбрать более крупную. Соответствующее заявление необходимо подать в Фонд социальной защиты населения.





Существуют также надбавки к пенсии по инвалидности. Например, пенсионерам, которым исполнилось 75 и 80 лет, инвалидам I группы, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС и пр.











