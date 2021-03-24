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Обложка дня. Чекистский контроль за звездным небом
24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер Новой газеты, в которой рассказывается, что в Иркутской области ФСБ запретила наблюдать за звездами.
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Так выглядит свежий номер Новой газеты, в которой рассказывается, что в Иркутской области ФСБ запретила наблюдать за звездами.
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