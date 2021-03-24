Станилевич о витрине тщеславия и истинных причинах нашей уязвимости

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― почему мы стали более умелыми, но при этом более уязвимыми?

― чем, на самом деле, вызваны белорусские события лета и осени 2020 года?

― жить комфортнее в предсказуемом мире;

― как понять идею Бога вне библейских притч;

― мы все умрем, но умрем ли мы?

― об опыте собственной аскезы, и как это в корне изменило жизнь;

― соцсети: место общения, витрина тщеславия и причина психологической уязвимости.

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