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Станилевич о витрине тщеславия и истинных причинах нашей уязвимости
24.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
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― почему мы стали более умелыми, но при этом более уязвимыми?
― чем, на самом деле, вызваны белорусские события лета и осени 2020 года?
― жить комфортнее в предсказуемом мире;
― как понять идею Бога вне библейских притч;
― мы все умрем, но умрем ли мы?
― об опыте собственной аскезы, и как это в корне изменило жизнь;
― соцсети: место общения, витрина тщеславия и причина психологической уязвимости.
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