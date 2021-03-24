ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Станилевич о витрине тщеславия и истинных причинах нашей уязвимости

24.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© CC0 / Pixabay / Gerd Altmann
Люди верят стереотипам и требуют гарантий: психологи – о том, что их бесит

― почему мы стали более умелыми, но при этом более уязвимыми?

― чем, на самом деле, вызваны белорусские события лета и осени 2020 года?

― жить комфортнее в предсказуемом мире;

― как понять идею Бога вне библейских притч;

― мы все умрем, но умрем ли мы?

― об опыте собственной аскезы, и как это в корне изменило жизнь;

― соцсети: место общения, витрина тщеславия и причина психологической уязвимости.

Программу "Горизонт событий" с участием исследователя Галины Станилевич смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А также кто является третьей стороной в белорусском внутриполитическом дискурсе в период после протестов, в студии радио Sputnik Беларусь рассуждает исследователь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обложка дня. Чекистский контроль за звездным небом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by