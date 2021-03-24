«Ложимся на спину, выпрямляемся и просовываем руку под поясницу». Узнали, как выбрать матрас

Источник материала: Tut.by

Как правильно подобрать матрас для пары с большой разницей в весе? Почему очень мягкий или очень жесткий матрас — не всегда хорошо? И как сделать некомфортный матрас — удобным? Вместе с производителем матрасов и подушек Ritmo рассказываем, как выбрать матрас и не ошибиться.

«Бытует мнение, что спать на жестком полезно, но это не совсем так»

— Первое, на что стоит обратить внимание при выборе матраса, — это ваши рост и вес, — рассказывает продавец-консультант салона Ritmo Елена Иванова. — Все производители указывают нагрузку на спальное место при описании матраса. Если вы выбираете матрас только для себя, то можете мысленно прибавить 10−20 кг к своему весу и ориентироваться на итоговую цифру. Для двуспального матраса лучше ориентироваться на вес более крупного партнера — в таких изделиях производители указывают максимальный вес на одно спальное место. В идеале размер матраса должен превышать рост спящего как минимум на 15 сантиметров и совпадать с размерами кровати. Не беда, если матрас на 1−2 сантиметра меньше ниши под него, а вот если зазор больше или матрас с трудом входит в нишу кровати — это плохо: либо он будет ерзать, либо скорее деформируется.



Елена Иванова

Также нужно определить, какая жесткость матраса вам подойдет. По этому критерию матрасы можно разделить на четыре основных категории: мягкие, среднемягкие, среднежесткие и жесткие. Как правило, выбор варьируется среди усредненных вариантов. Суть в том, чтобы обеспечить на матрасе равномерную поддержку позвоночника и его анатомически правильное положение. Чересчур жесткий матрас может нарушить циркуляцию крови из-за сдавливания отдельных сосудов. А слишком мягкий прогибается и мешает позвоночнику выровняться, а легким — свободно дышать из-за того же сдавливания. Здоровые люди со средним весом могут выбирать жесткость, основываясь на собственных ощущениях. А вот тем, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, лучше посоветоваться перед покупкой с врачом.

— У нас бытует мнение, что спать на жестком полезно, хотя это не совсем так. Жесткие матрасы могут подойти крупным людям, так как они лучше держат большой вес, а значит позвоночник остается ровным, а самые мягкие — тем, у кого небольшой вес, или пожилым людям: они способствуют улучшению кровообращения, — рассказывает Елена. — В каждом случае мы ориентируемся прежде всего на комфорт тех, кто будет спать на матрасе. Узнаем у человека как можно больше информации: в какой позе он любит спать, есть ли у него какие-то медицинские рекомендации, какая причина покупки. От причины покупки будут зависеть ценовой диапазон и выбор материалов. Например, для сдачи жилья в аренду или дачи можно рассмотреть более бюджетные варианты.





«Достаточно полежать на матрасе пять-десять минут»

Интересуемся у консультанта, как правильно выбрать матрас в салоне.

— Вы ложитесь на матрас и пытаетесь понять, насколько вам на нем комфортно. Мы предлагаем проверять матрасы сразу с подушкой. Так вы сможете создать для себя правильное спальное место. Ведь даже если матрас будет подобран правильно, а подушка — нет, вам все равно будет некомфортно. Достаточно полежать на матрасе пять-десять минут, чтобы понять, подходит он вам или нет. Сперва ложимся на спину, выпрямляемся, не выгибаясь, просовываем руку под поясницу. Если рука проходит под поясницей с небольшим усилием, матрас подходит вам по жесткости, — показывает Елена. — Рука проходит слишком легко? Это говорит об излишнем прогибе в пояснице, матрас для вас слишком жесткий.





Когда освоились с положением на спине, можно перевернуться на бок: если поворачиваетесь легко — жесткость подходит, если с усилием или вы заваливаетесь на бок — матрас для вас мягковат, и вы в нем «тонете». В один день в одном салоне стоит пробовать не более трех матрасов — так наше тело запомнит ощущения. Если с покупкой не определились, то торопиться не стоит, лучше вернуться через пару дней и сравнить понравившийся с парой новых матрасов.

Если матрас подобран неправильно, вскоре вы ощутите дискомфорт, могут появиться боли в спине. Если спустя какое-то время вам хочется постелить поверх одеяло или купить наматрасник, то это также говорит о том, что матрас вам не подходит.

— У меня был клиент, который заснул прямо в магазине, — вспоминает Елена. — Вот это самый верный признак, что матрас вам подходит. Тогда у нас выбирала матрас семейная пара. Супруга очень скрупулезно отнеслась к выбору: показала проект спальни, подробно рассказала о кровати, смотрела разные модели. А супруг выбрал одну модель и решил ее проверить. Прилег — и заснул. Заметив это, супруга даже стала говорить на полтона тише. Тогда пара ушла от нас с новым матрасом.

«Скрипеть не будут даже пружинные матрасы»

Сегодня выбирать можно между пружинными и беспружинными моделями. Но вот однозначного ответа, какой из этих вариантов лучше, нет.



Пружинные и беспружинные матрасы в разрезе

— Нельзя сказать, что наличие или отсутствие пружин напрямую влияет на стоимость матраса: она складывается из многих компонентов. Нет таких отличий и в сроках службы. Благодаря использованию независимых пружинных блоков скрипеть не будут даже пружинные матрасы. Единственное отличие между этими категориями в том, что чаще всего самые жесткие модели — это беспружинные, а моделей средней жесткости больше среди их пружинных собратьев, — говорит Елена. — Выбор матраса, как и выбор обуви, очень индивидуальный процесс. Вот стоит пара сапог, которая нравится трем подругам, но у одной косточка на пальце давит, у второй подъем ноги не подходит, а третьей — в самый раз. Так и тут. Мы всегда стараемся объяснить, что главное в любом матрасе — это комфорт и личные ощущения. Вы должны сами понять, что вам подходит больше: пружинный вариант с Memory foam (вязко-эластичная пена, которая запоминает контуры тела, шеи и головы. — Прим. TUT.BY) или с латексом, или беспружинные варианты — какая модель более комфортна и помогла максимально расслабиться.





Уточняем у эксперта, есть ли разница между ортопедическими матрасами и матрасами с ортопедическим эффектом.

— Ортопедические матрасы изготавливают по рекомендациям ортопедов для тех, у кого есть серьезные проблемы с позвоночником, переломы, например. Это могут быть специальные надувные матрасы или противопролежневые, которые не сдавливают сосуды. У них медицинское предназначение. Все остальные матрасы, которые продаются в Беларуси, анатомические с ортопедическим эффектом, — объясняет консультант.

Из чего делают матрасы? Сегодняшние матрасы состоят из нескольких разных слоев. Так, латекс — это экологически чистый материал из сока гевеи. Он эластичный, упругий, не деформируется, не впитывает запахи и влагу, в матрасах отвечает за мягкость. А вот кокосовая койра, наоборот, дает жесткость. Это натуральный материал из кокосового волокна, который иногда пропитывают латексом, чтобы он меньше деформировался. Он не вызывает аллергии и неподвластен плесени. Для придания большей жесткости в матрасах используют более одного слоя койры. Также используются пены Memory foam или Elastic foam, которые обладают эффектом памяти и запоминают контуры тела. С помощью войлока делают прослойки между пружинами и следующим слоем. Современные наполнители не позволяют завестись в матрасах постельным клопам или другим насекомым. Дополнительный комфорт и приятные тактильные ощущения дают стежка и используемые ткани, которые используются для чехла. Во многих матрасах для большей износоустойчивости используют натуральные чехлы с добавлением полиэстера или вискозы. Но есть и серия матрасов с верхним слоем изо льна: они подойдут тем, у кого аллергия, и тем, кто принципиально предпочитает натуральные материалы.

«Я могу прыгнуть или резко встать, но вы этого не ощутите»

Елена рассказывает, как выбрать матрас для двоих.

— Для пар есть специальные матрасы. У Ritmo это «Дуэт». Технология «пружина в пружине» создает дополнительную поддержку и позволяет одному партнеру не замечать движения другого. Здесь используется два вида пружин, вложенных одна в другую — потолще и потоньше. Если в обычном матрасе их 256 на квадратный метр, то в этом в сумме — 512. Смотрите, я могу прыгнуть или резко встать, но вы этого не ощутите.





Сегодня большинство матрасов имеют независимый пружинный блок, где каждая пружина находится в собственном мешочке или кармане (отсюда английское название технологии — «Pocket Spring»). Это позволяет равномерно распределить нагрузку, обеспечить равную поддержку разным участкам тела, а также убрать «эффект гамака», при котором вы чувствуете каждое движение партнера на другой стороне кровати.

Также узнаем в салоне, как выбрать матрасы для детей.

— Детям до трех лет рекомендован жесткий матрас и сон без подушки, — рассказывает консультант. — Лет до десяти врачи рекомендуют детям спать на среднежестких и жестких матрасах: в этом возрасте вес у детей небольшой, растет и позвоночник, и весь организм в целом. Благодаря жестким матрасам у них будет формироваться правильная осанка.

В подростковом возрасте уже можно отталкиваться от предпочтений ребенка и от рекомендаций врача-ортопеда.

«Менять степень жесткости матраса полезно для здоровья»

Чтобы матрас сохранял свои первоначальные свойства, каждые три месяца его рекомендуется поворачивать по своей оси, меняя направление голова-ноги, а также переворачивать, меняя местами нижнюю и верхнюю стороны.

— Некоторые матрасы имеют разную степень жесткости с разных сторон — одна у них мягче другой. Меняешь сторону, привыкаешь к новой жесткости пару недель, а затем опять переворачиваешь. Такие изменения полезны для здоровья, поскольку помогают поддерживать тело в тонусе, — рассказывает консультант.





Елена также рекомендует использовать наматрасник, который поможет защитить матрас. Например, есть двухслойные наматрасники, где сверху — хлопковое полотно, снизу — мембрана. Они защищают от пыли, пота и влаги, отлично подойдут для семей с детьми, которые могут что-то пролить на кровать. За ними удобно ухаживать: можно стирать в стиральной машине.

Если случилось так, что матрас подобран неправильно или просто нет возможности его заменить, наматрасники помогут обновить спальное место. В них используются слои Memory foam, кокосовой койры или латекса, поэтому они смогут изменить жесткость и степень комфорта матраса.

— Обычно матрас используют на протяжении 7−10 лет. Но если ваш матрас скрипит, прогнулся, его покупала еще ваша бабушка, а по утрам у вас болит спина, вам пора сменить его, — резюмирует консультант. — Еще один звоночек — в гостях, отелях вы высыпаетесь лучше и чувствуете себя бодрее по утрам. В таком случае, возможно, вы прогадали с выбором. И даже если матрас куплен недавно, нужно подумать об изменении спального места хотя бы с помощью наматрасника.

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