Жесткое ДТП на площади Ванеева с участием троллейбуса. Четверо пострадавших (обновлено)

Источник материала: Onliner

В Twitter сообщали о серьезном ДТП на площади Ванеева во вторник поздно вечером. Как говорят очевидцы, с сильными повреждениями стояли два легковых автомобиля, на месте видели машины скорой помощи и МЧС, движение по Партизанскому проспекту было частично заблокировано. В Минской ГАИ сообщили, что среди четверых пострадавших нет пассажиров троллейбуса.





— Ехал с Партизанского проспекта. Когда подъезжал, увидел девушку, сидящую на траве, и парня, лежащего рядом, — пишет наш читатель. — Как оказалось, они были в машине «Пежо», которая попала в аварию. Девушка была на переднем сиденье, ее достали сразу. А парень находился на заднем. Люди начали ломать двери, чтобы достать его. Водителя очень сильно зажало, так как весь удар пришелся на его сторону. Водитель был жив на момент, когда я проезжал рядом. У троллейбуса повреждений практически нет.

— Серьезная авария: машина влетела в троллейбус, — говорит автор видео. — Машину просто смяло, как консервную банку. Там сидит водитель. По правую сторону, где билборд, на траве сидят девчонки.

В Минской ГАИ сообщили предварительную версию случившегося: «Водитель Renault двигался по пр. Партизанскому, на круговом перекрестке площади Ванеева проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с троллейбусом. От удара Renault отбросило в Chevrolet, двигавшийся позади троллейбуса».





В результате ДТП травмы получили водитель Renault и трое его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в больницу.



