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Жесткое ДТП на площади Ванеева с участием троллейбуса. Четверо пострадавших (обновлено)

24.03.2021 09:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Twitter сообщали о серьезном ДТП на площади Ванеева во вторник поздно вечером. Как говорят очевидцы, с сильными повреждениями стояли два легковых автомобиля, на месте видели машины скорой помощи и МЧС, движение по Партизанскому проспекту было частично заблокировано. В Минской ГАИ сообщили, что среди четверых пострадавших нет пассажиров троллейбуса.

Жесткое ДТП на площади Ванеева с участием троллейбуса. Четверо пострадавших (обновлено)

 — Ехал с Партизанского проспекта. Когда подъезжал, увидел девушку, сидящую на траве, и парня, лежащего рядом, — пишет наш читатель. — Как оказалось, они были в машине «Пежо», которая попала в аварию. Девушка была на переднем сиденье, ее достали сразу. А парень находился на заднем. Люди начали ломать двери, чтобы достать его. Водителя очень сильно зажало, так как весь удар пришелся на его сторону. Водитель был жив на момент, когда я проезжал рядом. У троллейбуса повреждений практически нет.

— Серьезная авария: машина влетела в троллейбус, —  говорит автор видео. — Машину просто смяло, как консервную банку. Там сидит водитель. По правую  сторону, где билборд, на траве сидят девчонки.

В Минской ГАИ сообщили предварительную версию случившегося: «Водитель Renault двигался по пр. Партизанскому, на круговом перекрестке площади Ванеева проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с троллейбусом. От удара Renault отбросило в Chevrolet, двигавшийся позади троллейбуса».

Жесткое ДТП на площади Ванеева с участием троллейбуса. Четверо пострадавших (обновлено)

В результате ДТП травмы получили водитель Renault и трое его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Жесткое ДТП на площади Ванеева с участием троллейбуса. Четверо пострадавших (обновлено)

 
 
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В Twitter сообщали о серьезном ДТП на площади Ванеева во вторник поздно вечером. Как говорят очевидцы, с сильными повреждениями стояли два легковых автомобиля, на...
 
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