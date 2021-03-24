Мама, я блогер: советы по съемке от видеоредакции Onliner (видео)

Источник материала: Onliner Доля видеоконтента растет просто неприличными темпами. Все его смотрят, так или иначе снимают, но, когда возникает желание сделать что-то посерьезнее сторис, задумываются: «А с чего начать?» На почту видеоредакции приходит множество писем с таким вопросом, поэтому мы совместно с Canon вооружились беззеркальной камерой EOS R6 и на простых примерах решили составить небольшой список советов для тех, кто только знакомится с производством видео.

В самом начале хочется сказать, что идеальных видео не бывает. Здесь очень многое субъективно и зависит от таких факторов, как настроение, повод, тема и бог знает что еще. Но всегда можно сделать так, чтобы результат был как можно лучше. И первое, что поможет в данном вопросе, — это подготовительный этап.





Подготовка

Подготовка — очень важный этап. Он не требует никаких финансовых вложений, только умственных. И чем больше вы попотеете здесь, тем проще будет на съемках. И скорее всего, дешевле. У себя в отделе мы уделяем подготовке много внимания. Особенно когда речь идет о создании новых или крупных проектов.





На этапе, когда вы только придумываете, что хотите снимать, важно не заниматься копированием чужих проектов.

Начинающие (а иногда и опытные) создатели видео часто совершают ошибку: они думают, что если скопировать чужой успешный формат, то у них тоже все будет хорошо. Но в большинстве случаев это не так. Проект получается безжизненным и несмотрибельным. Потому что главное в вашем видео — это содержание. А при копировании содержание уходит на второй план и вы слишком много времени уделяете тому, чтобы сделать «как у этих ребят», вместо того, чтобы думать над тем, как сделать интересно. Вдохновляться чужими работами можно и нужно, но, когда вы принялись продумывать свою идею, — все, никаких «подглядок» в чужие видео. Заставляя голову работать, вы быстрее придете к хорошему результату. Итак, допустим, ваша идея готова, но на этом подготовительный этап не заканчивается, а, можно сказать, только начинается. Дальше один из авторов видеоредакции Игорь Деменков расскажет об этом процессе подробнее.





Если автор будущего документального фильма, репортажа или нового выпуска блога проведет подготовку по формуле «видео = текст», неожиданностей в продакшене будет значительно меньше.

Конечно, бывают моменты, когда многие кадры снимаются благодаря удаче и вопреки раскадровке. Но это лишь исключение, которое в очередной раз подчеркивает правило. Многие возразят, мол, в репортажной съемке порой мы не можем узнать локации и выстроить кадр, пока не окажемся в атмосфере вместе с героем сюжета или самостоятельно с камерой в руках. И отчасти это правда. Однако даже такие, казалось бы, непредсказуемые видео на самом деле в своей основе прописаны на бумаге. Поэтому, прежде чем паковать объективы в рюкзак, заварите себе кофе, возьмите ручку и на чистой странице расчертите три графы.

В первой колонке помечайте планируемые локации. Напротив этих записей во втором столбце записывайте свои слова или вопросы для человека, которого вы планируете интервьюировать. Если в кадре будете вы, подумайте, что говорить. Вопросы (или ваши фразы) желательно распределять так, чтобы они имели привязку к локациям. Это усилит визуальное воздействие на зрителя. Плюс знание съемочной площадки даст вам возможность понять, какие дополнительные иллюстративные планы вам необходимы в будущем материале. На этом этапе не будет лишним «прогуглить» место. Если какая-то сцена будет на улице, посмотрите прогноз погоды, важно уточнить время восхода и захода солнца. Всю эту информацию отправляйте в третью графу. А если позволяет время и расстояние, возьмите за золотое правило посещение места съемки до начала работы. Ведь в ваших референсах может быть интервью под деревом, а его уже спилил «Зеленстрой» этой весной.

Если вы работаете с героем (то есть не вы главный персонаж), то, как показывает опыт, лишнего общения с человеком не бывает. Не стесняйтесь позвонить в пятый или семнадцатый раз, если у вас есть к нему уточняющие вопросы. И будет совсем хорошо, если по телефону или видеосвязи вы проговорите многие вопросы из вашего списка. Этот шаг позволит человеку привыкнуть к вам, тону предстоящей беседы перед камерой. Обычно самые интересные детали сюжета раскрываются именно вот в такой предварительной беседе. Когда вы еще без камеры, а герой не перед ней. Но когда вы уже на съемках, то не стоит вести непринужденные и откровенные разговоры, если камера вас еще не пишет. Герой может попросту выговориться, и все, что он скажет на камеру, будет вторично и неестественно. Дальше Сергей Птушко , оператор видеоредакции, расскажет о некоторых технических аспектах подготовки.





Во время технической подготовки смотреть чужие работы можно.

Вы должны понимать, где и в какое время вы будете снимать. Нужны ли вам дополнительные источники света. Необходимо понимать, нужен ли вам звук и в каком качестве. Будет это микрофон-пушка, петличка или микрофон вообще не нужен (если вы снимаете видео для нарезки под музыку). Дальше нужно определиться, какие кадры вы хотите видеть: статичные, живые или плавные. От этого зависит, нужны ли дополнительные системы стабилизации для камеры. Для плавного кадра необходим стедикам, для статичного — штатив, для живого — только ваши руки. На данном этапе можно обращаться к чужим работам, чтобы найти решения для каких-то отдельных сцен или посмотреть, как то же самое, что предполагается в вашем видео, обыграли другие. Чем лучше вы знаете, что хотите снимать, где и как, чем больше сил вложили в подготовку, тем проще будет на съемках и при последующем монтаже.

Камера

Если все было хорошо на подготовительном этапе, то с выбором техники проблем возникнуть не должно вообще. Здесь, в советах для начинающих, мы не сможем рассмотреть все технические нюансы, так как это огромная тема, объять которую за одну или даже несколько статей невозможно. Ограничимся лишь базовыми вещами, о которых расскажет оператор видеоредакции Алексей Морозов.

Снимать можно на все.





Вопрос «на что снимать?» часто приводит опытного человека в замешательство, потому что снимать можно и на смартфон, и на кинокамеру. Главное — нужно знать, что вы хотите снимать, и сколько в кармане денег. От этого строятся все дальнейшие телодвижения. Если вы хотите снимать экстремальные видео, то вам явно нужно смотреть в сторону экшен-камер, если у вас тревел-блог, то важно озаботиться компактностью и временем автономной работы, для интервью-форматов размер не так важен, но желательно наличие 4K и хорошей битности цвета. Если вы собрались снимать кино, то вы вряд ли читаете этот материал.

В нашем случае мы снимаем на камеру Canon EOS R6. Это полнокадровая беззеркальная камера с возможностью записи 4K до 60 кадров в секунду. В режиме Full HD запись может идти до 120 кадров в секунду. Есть следящий автофокус и другие функции, которые пригодятся видеомейкеру.

Объективы

Если вы снимаете на смартфон, экшен-камеру или компактную видеокамеру без сменной оптики, то все просто, но если вы стали обладателем камеры со сменными линзами, то вот немного вводных. Современные смартфоны приучили покупателя к тому, что есть «ширик», «основная камера» и «телеобъектив» (он же зум или телевик). Это очень плоское разделение, но для знакомства с миром стекол и фокусных расстояний вполне сойдет.





Широкоугольный объектив. Для каждой индустрии свои критерии «широкоугольности», но для общего ознакомления удобно будет считать, что это линзы до 35 мм. Такие стекла нужны для съемки живых кадров (влоги, концерты), пейзажей или чего-то, где необходимо уместить в кадр много пространства (например, вы снимаете в маленьком помещении).



Canon RF 28-70mm F2L USM в широкоугольном положении (28 миллиметров)

Объективы, соотносящиеся с «основной камерой» в смартфонах в нашем случае, — это стекла от 35 до 50 мм. Это те расстояния, которые передают картинку с наименьшими искажениями. Близко к тому, как видит человеческий глаз. Такие стекла хорошо подойдут для съемки средних планов и портретов, но вам нужно находиться дальше от объекта, чтобы в кадр попало все то же самое, что легко попадает в «ширик».



Canon RF 28-70mm F2L USM в «нормальном» положении

Телеобъектив (он же зум) позволяет снимать с достаточно большого расстояния. Это хорошо для портретов, студийной съемки, съемок природы, для спортивных событий. В общем, любые съемки, где необходимо быть на расстоянии, но при этом снять объект крупно.



Canon RF 28-70mm F2L USM в телеположении (70 мм)

Но при съемке стоит учитывать искажения объективов. И если вы снимаете лицо — это очень важный момент. Вот наглядный пример, как тип объектива влияет на изображение лица человека.

Фокусное расстояние может изменить лицо человека до неузнаваемости.

Снято на объективы Canon RF 28-70mm F2L USM и Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM.





При выборе объектива важно обращать внимание на диафрагму (f). Чем значение меньше, тем больше света попадет в камеру. Покупая объектив с широкой диафрагмой, вы обеспечите себе возможность снимать без шумов даже при плохом освещении. Помимо этого, маленькое значение диафрагмы делает изображение вокруг объекта фокусировки более размытым. При съемке портрета в бедной на красоту локации это может спасти ситуацию. Следующий пример, как и все другие, снят на объектив Canon RF 28-70mm F2L USM.

В зависимости от того, что вы хотите снимать (репортажную историю или художественно-постановочные кадры), можно определиться с тем, нужен вам объектив с переменным фокусным расстоянием или фиксированным. Для репортажной истории хорошо иметь переменное фокусное расстояние (то есть возможность зумировать), потому что объект съемки, скорее всего, будет динамичным. Например, вы тревел-блогер, и в один момент надо снять себя на камеру, а в другой — пейзаж или событие где-то вдалеке. Здесь возможность зумировать очень важна. Если съемка статична и предсказуема в плане картинки (например, вы снимаете интервью), тогда можно присмотреться к объективам с фиксированным фокусным расстоянием. Фиксированный объектив часто дешевле, чем аналогичная по качеству линза с переменным фокусным расстоянием, потому что у последнего сложнее конструкция.





Звук

Если звук плохой — никакая красивая картинка не спасет ваше видео.

Звук — важнейшая часть финального продукта. Если звук невозможно слушать, зритель выключит видео — и вся работа будет насмарку. В то же время вам могут простить многие огрехи картинки, если звук хороший, а содержание интересное. Поэтому не экономьте на звуке. Если позволяют средства, купите хороший микрофон-пушку и петличный радиомикрофон. Если бюджета нет, можно писать голос на диктофон смартфона. Если разместить телефон недалеко от источника звука (лица, например), но далеко от посторонних шумов, то качество будет не идеальным, но, поверьте, вполне приемлемым. Нашу команду этот лайфхак выручал несколько раз, когда внезапно возникали проблемы с оборудованием.

Например, в этом ролике голос героини записан на смартфон.

Композиция и свет

Рассказать про композицию в нескольких предложениях невозможно. В данном случае совет может быть таким: читайте подробные статьи об этом, смотрите чужие работы, чтобы видеть крутые примеры выстраивания кадра, и, конечно же, доверяйте своему чувству прекрасного.





Если вы снимаете людей — не важно, себя или берете интервью, — красота кадра зависит от света не меньше, чем от композиции и ровных рук. Вот небольшой пример того, как источники света играют на картину.

Самый доступный источник света — солнце.

Грузить новичка тонкостями расстановки световых приборов будет неправильно. Поэтому мы расскажем какие-то общие вещи о всем доступном источнике света — солнце.

При съемке в помещении используйте естественный свет от окна. Если на улице пасмурно или окно выходит на теневую сторону — достаточно будет посадить героя около этого самого окна, оно станет немаленьким источником света. Но тут задник может оказаться чересчур темным, так как в глубину комнаты поступает намного меньше света. На помощь вам придут, как в кинопроизводстве говорят, practical lights. Это все ваши локальные источники искусственного света — торшеры, настольные лампы, гирлянды и прочее. Это поможет добавить немного объема в фон и поддержать картинку. Эти приемы отлично подойдут для фото или коротких видеороликов, но на длинной дистанции это может стать ошибкой: солнце постоянно меняется и очень редко характер освещения его держится больше получаса.

Увеличив площадь источника света, мы получим более мягкие тени.

При съемке на улице солнце с его жестким светом и резкими тенями может превратиться в проблему. Что нужно сделать, чтобы свет был не таким резким? Характер света зависит от его форм-фактора, чем больше полотно, которое освещает героя, тем мягче будут тени, и наоборот. То есть, увеличив площадь источника света, мы получим более мягкие тени. Но возникает вопрос: а как увеличить, если солнце и так гигантское? Само солнце да, действительно огромное, но из-за того, что оно так далеко, мы его видим как маленькую точку размером с ноготок. Значит, нам нужно эту точку превратить в нечто визуально большее. Тому есть два решения: пропустить этот световой поток через полупрозрачную материю (в помещении — это окно) либо отразить его от светлой поверхности. Оба способа делают примерно то же самое: в первом варианте мы, к примеру, пропускаем свет через фрост-раму (специальный материал, предназначенный для смягчения светового потока). Но кто носит с собой фрост-раму? Эту тяжелую штуку, которая еще и может порваться.





Второй способ намного практичнее и проще. Отразить этот световой поток с помощью отражателя.

Все, что вам нужно, — поймать источник света и направить на героя. Держать отражатель лучше всего на уровне груди или выше. Это, если можно так выразиться, естественный угол. Не стоит подсвечивать героя снизу, если вы, конечно, не хотите задать тем самым мистическую атмосферу. Такой свет (снизу) характерен для костра или телефона.

Отражатель вряд ли поможет, когда солнце в зените, так как угол отражения будет очень острый и вы не сможете сфокусироваться. Отличный прием с отражателем — это когда солнце находится за спиной героя, а вы подсвечиваете его спереди немного под углом. Получается, что у вас сразу два источника света: один работает на героя — мощное резкое солнце, а второй создает мягкий рисунок — ваш отражатель. Способ потребует немного практики, но в итоге результат будет классным.

Ах да, и не забудьте друга. Кому-то же нужно держать отражатель!

Съемка

То, что вы снимаете, если работаете не по раскадровке, а в репортажной плоскости, можно разбить на несколько составляющих.





Первое — человек в кадре. Это можете быть вы, как автор влога, это может быть герой интервью или прохожие на улице, которым вы задаете вопросы. Люди в кадре со своими историями составят основу сюжета, на которой будет строиться все остальное.

Второе — перебивки. Это то, что иллюстрирует слова героя или героев сюжета. Например, в кадре вы рассказываете о красивом здании в городе. Логично, что нужно его показать. И желательно с нескольких ракурсов, чтобы зритель не заскучал. Кроме перебивок, непосредственно иллюстрирующих рассказ, можно выделить художественные перебивки — красивые кадры, которые совпадают с темой сюжета, но могут использоваться самостоятельно или для стилизации ролика, придания ему атмосферности, красоты и большей смотрибельности. Например, для рассказа про город можно снять зарисовки городской жизни: машины, людей, детали улиц (мигающий светофор, дым труб, ворующий крошки с земли воробей). Это может быть и таймлапс. В общем, все, что работает на визуальную красоту и атмосферу будущего ролика.

Третье — живые кадры (лайвы). Когда что-то происходит и вы это снимаете — это живой кадр. Люди спорят, кто-то с кем-то на улице разговаривает, прохожий обращается к вам, ваши собственные комментарии «по ходу дела» — все это лайв. Такие кадры нужны для «взбадривания» сюжета и создания большего эффекта присутствия. Когда герои в кадре что-то делают, то зритель чувствует сопричастность и его интерес выше. Представим себе, что человек рассказывает, как он ел экзотическую еду и его всего перекосило. Интересно. Но гораздо интереснее, когда мы непосредственно наблюдаем за тем, как он это делает. Поэтому чем больше живых кадров, тем лучше. Но они должны быть уместны и соответствовать теме ролика.

Компонуя разные типы съемок, у вас получится взвешенный и интересный продукт. Но при условии, что в нем есть толковое содержание.

Монтаж

Монтаж — очень ответственный этап производства видео. С его помощью можно спасти плохую съемку, а можно и загубить хорошую. Поэтому крутые монтажеры всегда на вес золота.





Так как эта статья для новичков, то и советы по монтажу будут максимально общие. Но следуя им с самого начала, вы сможете быстрее расти как видеомейкер. Итак, что нужно знать о монтаже.

Первое: если это можно вырезать — это нужно вырезать.

Главная задача монтажа — сделать ролик смотрибельным и интересным. Не запороть сюжет и драму, а по возможности усилить ее, заставив зрителя буквально прилипнуть к экрану. Когда вы начинаете работать со своим материалом, вам кажется, что все очень важное и интересное. На самом деле это не так. Наша команда, например, делает из полутора, а иногда и двухчасового интервью пятнадцатиминутные ролики. При этом не теряется смысл и не рвется сюжетная линия. Отказаться от лишнего материала будет проще, если делать это поэтапно, задавая себе правильные вопросы. Сперва отбирайте все, что кажется интересным, удаляя лишь ненужные паузы, откровенные повторы, «эканья» и разговоры не по теме. Вторым этапом проредите получившийся материал с помощью вопросов: 1 — нужно ли это? 2 — для чего? 3 — раскрывает ли этот кусок то, что я хочу показать? 4 — можно ли рассказать историю без него? Резать свой материал сложно, поэтому у новичков часто выходят скучнейшие длиннющие полотна, где герои кривляются, говорят ненужные шутки и основной смысл ролика теряется где-то в глубинах всего этого. Начинайте с короткого формата. Если вы сможете уместить основные мысли в малый объем, то со временем научитесь делать захватывающие часовые фильмы.

Второе: руки прочь от эффектов.

В начале монтажного пути легко переборщить с эффектами и модными переходами, применяя их везде, где нужно и не нужно. Оно понятно. Вы только знакомитесь с возможностями программы, каждая «прикольная фишка» кажется необходимой именно в вашем ролике, но это не так. Самые крутые видео, как правило, вообще смонтированы без использования всякого рода эффектов. Как определить, нужен эффект или нет? Легко: он не нужен в 90% случаев. Вставлять его имеет смысл только тогда, когда он работает на историю. И конечно же, применяйте принцип первого пункта: если без этого можно обойтись — без этого нужно обойтись.

Третье: не используйте любимую музыку.

Частая ошибка новичков — использовать музыку, которую ты слушаешь сам и которая тебе нравится. Музыка должна раскрывать сюжет и помогать зрителю окунуться в атмосферу происходящего. Быть романтичной, драматичной, веселой или активной, но при этом не отвлекать на себя внимание. То есть сюжет и видеоряд диктуют, какая музыка нужна, а не ваши личные вкусы и предпочтения.

Четвертое: не прячь все интересное на потом.

Очень важный момент заключается в том, что зрителю должно быть всегда интересно. Его нужно чем-то завлечь. А значит, начало ролика должно быть цепляющим. Разместите там какой-то интересный или интригующий момент, а развязку его оставьте на потом. Либо привлеките внимание зрителей динамичной нарезкой, которая за 15—20 секунд расскажет, о чем будет ролик, то есть сделайте в начале своеобразный трейлер. Не стоит увлекаться игрой в интригу и оттягивать самые интересные моменты на потом, потому что до этого «потом» зрители могут и не досмотреть. Выдавайте самое интересное мелкими порциями. Время от времени в видео должны появляться своеобразные «крючки», обновляющие интерес зрителя к просмотру.

Если вы будете придерживаться этих простых советов, вам будет проще пробираться через дебри нюансов создания видео. И в какой-то момент, хорошо освоив правила игры, вы станете настолько опытными, что сможете их нарушать. И тогда это будет не дилетантство, а свой стиль.

Надеюсь, приведенная выше информация была полезна и скоро просторы YouTube пополнятся новыми хорошими видео. С вами была видеоредакция Onliner. Удачи в создании видео!

Что и как бы вы ни снимали, Canon EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

Больше возможностей для четкой съемки с рук . Прекрасная стабилизация с эффективностью до 8 ступеней экспозиции.

. Прекрасная стабилизация с эффективностью до 8 ступеней экспозиции. Превосходное качество видео . Запись 4K c частотой до 60 кадров/с и Full HD с частотой до 120 кадров/с.

. Запись 4K c частотой до 60 кадров/с и Full HD с частотой до 120 кадров/с. Бесшумная съемка динамичных сцен . Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с).

. Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с). Обновленная система автофокуса . Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных.

. Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных. Идеальная гибридная камера. Сочетание скорости, качества изображения и гибкости настроек камеры EOS R6 делает ее идеальным инструментом для создания контента, будь то фотографии или видео, люди или места, динамичные сцены или путешествия, натюрморты или дикая природа.

Партнерский спецпроект . Реализован при поддержке ООО «Вундербай», УНП 192153894.