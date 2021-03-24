Источник материала: Хартия'97

Лидера ОГП Николая Козлова доставили с Окрестина в госпиталь МВД 24.03.2021, 9:14

Николай Козлов

фото: naviny.by

Что происходит с политиком?

Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов доставлен из изолятора на Окрестина в госпиталь МВД. Об этом сообщается на официальной странице ОГП в «Фейсбуке» .

Козлов был задержан вечером 22 марта в Минске недалеко от своего дома. На него составили протокол за неподчинение сотрудникам силовых структур (ст. 24.3 обновленного КоАП) и водворили в изолятор на Окрестина.

23 марта дело политика начал рассматривать суд Центрального района Минска. Как сообщила БелаПАН запредседателя ОГП Антонина Ковалева, процесс проходил по скайпу. Козлов попросил отложить судебное разбирательство, чтобы получить медицинскую помощь из-за высокого давления и плохого самочувствия. «Он рассказал, что находится в одноместной камере, где кроме него содержатся еще семь человек. На пол камеры вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора. Также Николай ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела, но судья сказал, что с материалами он будет знакомиться путем их оглашения в процессе», — сказала Ковалева.

Ранее (30 декабря, 5 и 11 января) в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении. На него составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в РОВД. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП на Окрестина.

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