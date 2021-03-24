Источник материала: Хартия'97

День Воли — наш! 1 Андрей Санников

24.03.2021, 8:42

1,634

Андрей Санников

И все наши герои об этом узнают.

Несколько раз я встречал День Воли за решеткой. Всякий раз мастерил из подручных материалов наш флаг. Припасал какое-нибудь лакомство, чтобы угоститься в праздничный день с непременным кофе, моим "напитком свободы". Перебирал письма и открытки – многие из них были с флагом, даже отпечатанным типографски. А уж ручные, рисованные, были просто произведениями искусства.

Конечно же, прислушивался к тому, что творится на воле, вспоминал, как мы праздновали этот день в разные годы.

Есть одна четкая закономерность: лукашенковский режим всегда делал все для того, чтобы лишить нас нашего национального праздника. Даже если с натугой выдавал разрешение собраться в этот день (особенно когда очень нужны были западные кредиты), то все равно норовил испортить праздник: устроить превентивный хапун, ввести войска, наводнить город карателями, загнать за загородку. Такое поведение объясняется самим характером режима Лукашенко . Это режим оккупационный, нацеленный на уничтожение всего белорусского, и сегодня они этого даже не скрывают.

Ненависть к празднику независимого белорусского государства у диктатора зашкаливает, а сочетание "День Воли" и "бел-чырвона-белы" каждый раз вызывает припадки бессильного бешенства.

Не первый раз Лукашенко лязгает зубами и оружием перед Днем Воли, не первый год гоняет он военную технику и подымает по тревоге ни в чем не повинных солдатиков. Не впервые этот поклонник Гитлера пытается клеветать на патриотов, на людей, отдавших жизни за свою родную Беларусь.

Я вспоминаю и шествия под нашим флагом в окружении щитоносцев без лиц, и вдавливание нас в витрины магазинов в надежде, что стекла треснут, рухнут гильотиной и кого-нибудь убьют. Но даже витрины в такие дни были на нашей стороне и вместе с нами выдерживали натиск темных сил.

Ничего у этих оккупантов не получилось и уже не получится.

Получилось обратное: белорусы сплотились, стали народом, который полон решимости отстоять свою страну.

Наш национальный флаг стал общенациональным, народным, а красно-зеленое недоразумение превратилось в "каинову печать", которую уже завтра не так просто будет отскрести.

Выходить или не выходить в День Воли – вопрос так не стоит.

Выходить!

Во время войны с оккупантами в боях участвуют все: и регулярные войска, и партизаны. Они занимают высотки, проходят маршами по своим городам, планируют операции по освобождению военнопленных. А самое главное – поднимают флаги.

Когда я в этот день за решеткой прислушивался, что творится на свободе, я всегда получал сигналы, что День Воли отметили достойно: то ли голубь приносил эти сведения, то ли сокамерники узнавали от адвокатов или даже следаков. Иногда и сами продольные, корпусные, контролеры сообщали. Сообщали даже не как заговорщики, а как свои, единомышленники, временно работающие на врага.

И в этот раз, я уверен, мы достойно отметим День Воли всем народом и всей Беларусью с нашим флагом.

И все наши герои в лукашенковском плену об этом узнают.

День Воли наш!

Жыве Беларусь!

Андрей Санников, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .