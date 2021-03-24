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День Воли — наш!
Источник материала: Хартия'97
День Воли — наш!
И все наши герои об этом узнают.
Несколько раз я встречал День Воли за решеткой. Всякий раз мастерил из подручных материалов наш флаг. Припасал какое-нибудь лакомство, чтобы угоститься в праздничный день с непременным кофе, моим "напитком свободы". Перебирал письма и открытки – многие из них были с флагом, даже отпечатанным типографски. А уж ручные, рисованные, были просто произведениями искусства.
Конечно же, прислушивался к тому, что творится на воле, вспоминал, как мы праздновали этот день в разные годы.
Есть одна четкая закономерность: лукашенковский режим всегда делал все для того, чтобы лишить нас нашего национального праздника. Даже если с натугой выдавал разрешение собраться в этот день (особенно когда очень нужны были западные кредиты), то все равно норовил испортить праздник: устроить превентивный хапун, ввести войска, наводнить город карателями, загнать за загородку. Такое поведение объясняется самим
Ненависть к празднику независимого белорусского государства у диктатора зашкаливает, а сочетание "День Воли" и "бел-чырвона-белы" каждый раз вызывает припадки бессильного бешенства.
Не первый раз Лукашенко лязгает зубами и оружием перед Днем Воли, не первый год гоняет он военную технику и подымает по тревоге ни в чем не повинных солдатиков. Не впервые этот
Я вспоминаю и шествия под нашим флагом в окружении щитоносцев без лиц, и вдавливание нас в витрины магазинов в надежде, что стекла треснут, рухнут гильотиной и кого-нибудь убьют. Но даже витрины в такие дни были на нашей стороне и вместе с нами выдерживали натиск темных сил.
Ничего у этих оккупантов не получилось и уже не получится.
Получилось обратное: белорусы сплотились, стали народом, который полон решимости отстоять свою страну.
Наш национальный флаг стал общенациональным, народным, а красно-зеленое недоразумение превратилось в "каинову печать", которую уже завтра не так просто будет отскрести.
Выходить или не
Выходить!
Во время войны с оккупантами в боях участвуют все: и регулярные войска, и партизаны. Они занимают высотки, проходят маршами по своим городам, планируют операции по освобождению военнопленных. А самое главное – поднимают флаги.
Когда я в этот день за решеткой прислушивался, что творится на свободе, я всегда получал сигналы, что День Воли отметили достойно: то ли голубь приносил эти сведения, то ли сокамерники узнавали от адвокатов или даже следаков. Иногда и сами продольные, корпусные, контролеры сообщали. Сообщали даже не как заговорщики, а как свои, единомышленники, временно работающие на врага.
И в этот раз, я уверен, мы достойно отметим День Воли всем народом и всей Беларусью с нашим флагом.
И все наши герои в лукашенковском плену об этом узнают.
День Воли наш!
Жыве Беларусь!
Андрей Санников,
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