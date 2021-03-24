Почему белорусская власть так упорно противится приватизации

Вчера Александр Лукашенко отверг приватизацию кожевенного предприятия. Тем не менее, в правительстве существуют идеи по запуску приватизации хотя бы небольших предприятий. Начнется ли этот процесс или нет?





Приватизации нет, но кандидаты обсуждаются

Кожевенная отрасль Беларуси переживает не лучшие времена и работает недостаточно эффективно, заявляет профильный концерн «Беллегпром». Разобраться с причинами проблем в отрасли и конкретных предприятий Александр Лукашенко на этой неделе решил лично и на площадке «Минского производственного кожевенного объединения» отверг предложение Совмина идти по пути приватизации.

«Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья — это стратегическая отрасль нашей страны», — подчеркнул Лукашенко.

Курса, заданного главой исполнительной власти, вынуждены придерживаться и другие госорганы.

Так, например, председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, выступая в феврале этого года на коллегии ведомства, отметил, что в сфере госпредприятий «будет осуществляться эволюционное совершенствование подходов по управлению для получения максимальной отдачи от таких активов, роста их стоимости», и «массовая приватизация не планируется».

Между тем, по информации БелаПАН, правительство поручило комиссиям по предупреждению экономической несостоятельности, существующим при госорганах, определить до лета малые, стратегически незначимые предприятия, акции которых государство могло бы выставить на продажу.

Для понимания ситуации несколько цифр.

В секторе госпредприятий работает 3169 компаний, они обеспечили в 2020 году почти 70% от республиканского объема промышленного производства. В организациях с госкапиталом трудится 1 млн 239,3 тыс. человек. Однако далеко не все представители госсектора являются крупными, рентабельными и прибыльными организациями.

Примерно половина предприятий с госкапиталом, судя по официальной статистике, относятся к субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства. По итогам прошлого года доля убыточных предприятий в госсекторе была довольно высокой — 13,1%, а в Могилевской области и вовсе 18%.

Чистая прибыль в госсекторе в прошлом году упала , а убытки резко выросли, в условиях дефицита бюджета поддерживать всех государству будет обременительно, поэтому неудивительно, что в Совмине задумываются о приватизации хотя бы небольших компаний.

Однако запускать приватизацию с продажи акций малых госпредприятий может быть сложнее, так как интерес к ним со стороны инвесторов будет объективно ниже, чем к крупным, считает известный экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития в 2015—2019 годах Сергей Гуриев.

«Опыт других стран показывает: чем больше предприятие, тем лучше оно понятно иностранному инвестору. Малые госпредприятия могут быть куплены в основном местными предпринимателями, которые могут считать госактивы убыточными, но проявлять интерес к их недвижимости», — отметил Гуриев, отвечая 22 марта на вопросы БелаПАН во время семинара, организованного Центром социально-экономических исследований CASE Belarus и российской экспертной группой «Европейский диалог».

В Украине, кстати, малые госактивы были проданы через электронные аукционы, и это сработало, напомнил Гуриев.

Механизмы потери политического контроля

В Беларуси начинать приватизационный процесс эксперты рекомендуют не с аукционов, а с повышения привлекательности госпредприятий для потенциальных инвесторов.

Даже грубые расчеты экспертов показывают, что при тех финансовых показателях, которые сейчас демонстрируют госпредприятия, выручить от приватизации много денег не получится.

Финансовый аналитик международной финансовой консалтинговой компании Duff & Phelps Максим Адаскевич, опираясь на последнюю финансовую отчетность, опубликованную госкомпаниями (за 2019 год), пришел к выводу, что прибыль 20 крупнейших предприятий страны и четырех крупнейших банков составляет 1,2 млрд долларов.

В России госкомпании чаще всего продаются с коэффициентом 8 к размеру прибыли, соответственно, по грубым оценкам, от продажи крупнейших госпредприятий Беларусь может выручить 10 млрд долларов.

«При этом маловероятно, что даже самая либерально настроенная власть пойдет на полную продажу всех крупных госпредприятий, скорее, стоит ориентироваться на то, что в случае запуска приватизации может быть продана половина акционерного капитала, принадлежащего государству, и в этом случае, государство смогло бы выручить 5 млрд долларов», — предполагает Адаскевич.

Но это совсем немного, учитывая, что дефицит белорусского бюджета на 2021 год и годовые платежи по долгам составляют эти же 5 млрд долларов.

Чтобы увеличить потенциальный денежный эффект от приватизации и повышать привлекательность госпредприятий для инвесторов, в Беларуси нужно проводить реструктуризацию госсектора, говорят эксперты.

«Важнейший элемент реструктуризации госсектора — это переход бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности, так как до тех пор, пока они не внедрены, понять эффективность госкомпаний довольно сложно», — считает генеральный директор Бизнес-школы ИПМ, административный директор Центра экономических исследований BEROC Павел Данейко, который входит в наблюдательный совет крупного госпредприятия.

Кроме этого, полагает эксперт, нужно менять систему управления госсектором, так как сейчас госпредприятия не заточены на увеличение прибыли, а ориентированы на достижения многочисленных директивных показателей, спускаемых министерствами и концернами.

«Система управления госсектором строится на остатках плановой экономики. Уровень самостоятельности топ-менеджеров госкомпаний очень низкий. Планы развития госкомпаний разрабатываются в недрах министерств или концернов», — констатировал Данейко.

Лишь после ясного понимания финансового положения госсектора и внедрения пакета мер по повышению его эффективности (реструктуризации) можно начинать подготовку госпредприятий к приватизации, считает эксперт.

Однако пока в Беларуси вообще отсутствует политическая воля ее проводить, подчеркивают авторитетные экономисты.

«Любые разговоры о приватизации натыкаются на нежелание на самом верху — на уровне президента Беларуси — что-то делать. Разговоров было много, были конкретные кандидаты для приватизации, обсуждались конкретные стратегии, но в конце концов они утыкались в политические ограничения, и никакой приватизации не произошло», — отмечает Гуриев.

В 2015—2019 годах, когда он был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития, белорусское правительство обсуждало и готовило силами ЕБРР ряд приватизационных сделок в Беларуси, но по факту ни одной такой сделки заключено не было.

Каковы в таком случае шансы запустить приватизацию в Беларуси в ближайшее время?

«Приватизацию всегда можно сделать при желании. Отсутствие приватизации объясняется отсутствием политической воли. Политики не хотят отпускать из своих рук механизмы управления. Когда у вас есть механизм управления финансовыми потоками и рабочими местами, у вас есть власть над частью экономики и над людьми», — говорит Гуриев.

При этом экономист не видит воли у белорусской власти терять эти механизмы управления ради повышения эффективностью экономикой.

Ведь для этого нужно проводить реструктуризацию и коммерциализацию госпредприятий, что может потребовать сокращение занятости и повышение степени независимости менеджмента госкомпаний.

«Коммерциализация, реструктуризация госпредприятий — это тоже потеря политического контроля. Поэтому политики во всем мире, и особенно в сегодняшней Беларуси, где у политического руководства есть ощущение, что власть выскальзывает из рук, конечно, не заинтересованы ни в реструктуризации, ни в приватизации», — резюмировал Сергей Гуриев.