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Четыре человека пострадали при столкновении двух авто и троллейбуса в Минске
Источник материала: Навiны
На площади Ванеева произошла авария с участием троллейбуса, «Рено» и «Шевроле».
По предварительной информации столичной ГАИ, водитель автомобиля «Рено» двигался по Партизанскому проспекту, проехал на запрещающий сигнал светофора на круговом перекрестке площади Ванеева и столкнулся с троллейбусом. От удара автомобиль отбросило в «Шевроле», двигавшийся позади троллейбуса.
Травмы получили водитель «Рено» и три его пассажира, среди которых два несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали.
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На площади Ванеева произошла авария с участием троллейбуса, «Рено» и «Шевроле».
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