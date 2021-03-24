В помощь бизнесу. Когда и как можно заменить работнику отпуск деньгами

По закону наниматель может заменять отпуска своим работникам денежной компенсацией.

О том, на каких условиях и в какой форме это возможно, Naviny.by рассказывает адвокат адвокатского бюро «ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ» Елена Шамко.

Замена отпуска денежной компенсацией регулируется Трудовым кодексом и возможна в нескольких случаях.





Вариант первый: соглашение сторон

Требовать, чтобы отпуск был заменен деньгами, не имеет права ни наниматель, ни сам работник. Однако стороны могут прийти к соглашению о выплате компенсации за отпуск.

Здесь необходимо напомнить, что трудовой отпуск в Беларуси может быть основным и дополнительным. При этом основной отпуск у большинства белорусов составляет не менее24 календарных дней (статья 155 ТК).

Так вот, заменить денежной компенсацией можно только ту часть отпуска (основного или дополнительных), которая превышает 21 календарный день.

Об этом сказано в статье 161 ТК.

В то же время работникам, опять же по соглашению с нанимателем, разрешено делить отпуск на части. При этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней (статья 174 ТК.).

В ситуации, когда отпуск работника делится на части, деньгами можно заменить или часть отпуска, или определенное количество дней из нее.

Но только при условии, что работник уже использовал за текущий рабочий год отпуск общей продолжительностью не менее 21 календарного дня.

Вариант второй: отзыв из отпуска

Если трудовой отпуск прерван по предложению нанимателя и с согласия самого работника, то неиспользованная его часть может быть компенсирована по желанию работника в денежной форме.

Об этом сказано в статье 174 ТК.

Компенсация в этом случае допускается, если работник использовал в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней трудового отпуска.

Вариант третий: увольнение

При увольнении работника компенсации подлежат все дни трудового отпуска (основного и дополнительных), на которые работник имел право и которые он не использовал, в том числе отпуска за прошлые годы.

Об этом говорится в статье 179 ТК.

В заключение отметим, что ТК запрещает заменять деньгами отпуска, которые предоставляются авансом или даются беременным женщинам, работникам-инвалидам, работникам моложе 18 лет и работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения.

Также нельзя заменять деньгами дополнительные отпуска за работу с вредными/опасными условиями труда и за особый характер работы.





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