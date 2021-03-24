Политзаключенного Дмитрия Кубарева предложили посадить на семь лет

Суд Фрунзенского района Минска 24 марта вынесет приговор 25-летнему дизайнеру Дмитрию Кубареву, которого обвиняют в организации массовых беспорядков.





Как сообщает spring96.org , во время прений по делу помощник прокурора Алина Касьянчик запросила для него семь лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Также Касьянчик поддержала исковые требования на компенсацию 69 тысяч рублей за ущерб, нанесенный «Минсктрансу» 9—12 августа 2020 года. Эта сумма касается всего города и в материалах дела содержится документ, согласно которому определить четкий ущерб, нанесенный действиями обвиняемого, не предоставляется возможным.

«Я написал речь, но брать ее с собой не видел смысла, — заявил он в последнем слове. — Потому что даже за этой клеткой считаю себя более свободным, чем многие люди, сидящие здесь — в погонах, в мундирах и так далее. Я даже не надеюсь, что они меня поймут. Мне остается только гордиться тем, что я сделал и тем, чего не сделал. Гордиться тем, кем стал и кем не стал вопреки тому, что мне предъявляют. Для меня честь стоять в одном ряду с такими людьми, как Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, Юрий Власов, Антон Беленский, Цепкало... Я не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют. На этом все».

Дмитрий Кубарев был жестоко задержан 11 августа и доставлен в СИЗО КГБ. В ночь с 11 на 12 августа там же он подписал явку с повинной. В его квартире прошел обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, технику (телефон, ноутбук), канистры с растворителем и скипидар, который использовался для ремонта квартиры. Семь месяцев он содержится под стражей. Рассмотрение дела началось 12 марта. Дмитрий не признал свою вину и заявил о пытках после задержания.