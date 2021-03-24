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Как электроэнергию от солнечных батарей используют в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Дания планирует построить остров, который будет собирать и распределять энергию от ветряных электростанций. Здесь же будет производиться и храниться электроэнергия, достаточная для того, чтобы покрыть потребности 3 млн европейских домохозяйств. Экологический ресурс также планируют использовать в судоходстве, авиации, промышленности и большегрузном транспорте. Чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, применяют комплекс из возможных альтернатив. Как в нашей стране используют электроэнергию от солнечных батарей?
«Последние полвека нефти» – строят прогнозы исследователи. Но пока одни гадают на нефтяной гуще, другие уже на практике экономят с помощью альтернативных источников: водородной, солнечной, ветровой и атомной энергетики.
Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 360 установок по использованию возобновляемой энергетики, суммарно это около 600 мегаВт, и почти четверть из них – энергия солнца.
Чтобы сэкономить на электричестве, жители всё чаще используют солнечную энергию. Панели устанавливают и на городских зданиях, и в частных домах. Такую технологию применили в 2019-м при строительстве одного из физкультурно-оздоровительных центров.
В нашей стране больше всего объектов возобновляемой энергетики в Могилевской и Гродненской областях, но самые крупные – на Гомельщине и Витебщине. Например, мощности электростанции в Речице хватит, чтобы обеспечивать энергией до 30 тыс. квартир. А солнечный парк под Брагином способен включить всю вечернюю подсветку столицы.
После Чернобыльской аварии 270 тыс. гектаров земель в Беларуси не засевают. Национальная академия наук рекомендует применить эти площади для установки солнечных электростанций. Тем более, что в нашей стране экологичность в тренде.
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Дания планирует построить остров, который будет собирать и распределять энергию от ветряных электростанций. Здесь же будет производиться и храниться...
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