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Как электроэнергию от солнечных батарей используют в Беларуси?

24.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как электроэнергию от солнечных батарей используют в Беларуси?

Дания планирует построить остров, который будет собирать и распределять энергию от ветряных электростанций. Здесь же будет производиться и храниться электроэнергия, достаточная для того, чтобы покрыть потребности 3 млн европейских домохозяйств. Экологический ресурс также планируют использовать в судоходстве, авиации, промышленности и большегрузном транспорте. Чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, применяют комплекс из возможных альтернатив. Как в нашей стране используют электроэнергию от солнечных батарей?

«Последние полвека нефти» – строят прогнозы исследователи. Но пока одни гадают на нефтяной гуще, другие уже на практике экономят с помощью альтернативных источников: водородной, солнечной, ветровой и атомной энергетики. 

Наталия Инчина, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды Беларуси: «Мы, как экологи, очень заинтересованы в развитии возобновляемой энергетики в любом её проявлении, потому что развитие ВИЭ, конечно, способствует сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и парниковых газов. А в случае, если это биомасса, то ещё и решает вопрос с утилизацией органических отходов».

Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 360 установок по использованию возобновляемой энергетики, суммарно это около 600 мегаВт, и почти четверть из них – энергия солнца. 

На каких условиях физлицам и предпринимателям можно использовать солнечные батареи в Беларуси? Можно ли сдавать излишки солнечной энергии от своих панелей? 

Чтобы сэкономить на электричестве, жители всё чаще используют солнечную энергию. Панели устанавливают и на городских зданиях, и в частных домах. Такую технологию применили в 2019-м при строительстве одного из физкультурно-оздоровительных центров. 

Иван Приходько, директор Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды Беларуси: «В летние месяцы электроэнергии, вырабатываемой солнечной электростанцией, достаточно, чтобы обеспечить электроэнергетические нужды здания физкультурно-оздоровительного центра практически в полном объёме. Соответственно, экономия, которая образуется у нас от уменьшения расходов на оплату электроэнергии в дальнейшем направляется на развитие учреждений наших, направлений деятельности, укрепление материально-технической базы и улучшений условий труда работников. За год эксплуатации станции удалось обеспечить сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу более, чем на 6 тонн СО2».

В нашей стране больше всего объектов возобновляемой энергетики в Могилевской и Гродненской областях, но самые крупные – на Гомельщине и Витебщине. Например, мощности электростанции в Речице хватит, чтобы обеспечивать энергией до 30 тыс. квартир. А солнечный парк под Брагином способен включить всю вечернюю подсветку столицы.

Наталия Инчина, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды Беларуси: «В виду того, что Республика Беларусь при подписании Парижского соглашения об изменении климата взяла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Если у нас за последние 10 лет объём выработанной электрической энергии за счёт возобновляемых источников энергии вырос в 15 раз, а выбросы парниковых газов у нас за этот период сократились на 2% - это, конечно, такой очень маленький показатель. Но в этом вопросе, изменения климата, нам очень важно любое сокращение выбросов парниковых газов».

После Чернобыльской аварии 270 тыс. гектаров земель в Беларуси не засевают. Национальная академия наук рекомендует применить эти площади для установки солнечных электростанций. Тем более, что в нашей стране экологичность в тренде.

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Дания планирует построить остров, который будет собирать и распределять энергию от ветряных электростанций. Здесь же будет производиться и храниться...
 
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