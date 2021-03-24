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Сохранить историческую память и противостоять героизации фашизма: важность диалога поколений
Источник материала: ОНТ
На диалоговых площадках собирается и молодёжь. Накануне в Минске сквозь призму поколений говорили о трагедии Хатыни, о том, как сохранить историческую память и противостоять героизации фашизма.
В музее истории Великой Отечественной войны собрались представители органов госуправления, научного и экспертного сообщества, а также гражданские активисты. К 78-й годовщине Хатынской трагедии и 80-летию начала войны приурочена встреча с новым поколением. Только факты и никаких поверхностных знаний. Открыто и доходчиво обсуждали переписывание истории, кто, как и зачем по-своему трактует ключевые события.
Диалог поколений организован, чтобы юноши и девушки не забыли о подвиге народа, ценили спокойную жизнь и стремились к сохранению мира.
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На диалоговых площадках собирается и молодёжь. Накануне в Минске сквозь призму поколений говорили о трагедии Хатыни, о том, как сохранить историческую память и...
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