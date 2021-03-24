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Сохранить историческую память и противостоять героизации фашизма: важность диалога поколений

24.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сохранить историческую память и противостоять героизации фашизма: важность диалога поколений

На диалоговых площадках собирается и молодёжь. Накануне в Минске сквозь призму поколений говорили о трагедии Хатыни, о том, как сохранить историческую память и противостоять героизации фашизма.

В музее истории Великой Отечественной войны собрались представители органов госуправления, научного и экспертного сообщества, а также гражданские активисты. К 78-й годовщине Хатынской трагедии и 80-летию начала войны приурочена встреча с новым поколением. Только факты и никаких поверхностных знаний. Открыто и доходчиво обсуждали переписывание истории, кто, как и зачем по-своему трактует ключевые события.

Петр Петровский, научный сотрудник института философии Национальной Академии наук Беларуси: «Та часть молодежи, которая черпает информацию из сети интернет, к сожалению, подвергается влиянию и воспроизводит классический пример – понимание бело-красно-белого флага как национального. Хотя все исторические факты свидетельствуют, что это флаг неудач коллаборационизма и предательства».


Артур Зельскийдиректор государственного мемориального комплекса «Хатынь»: «Война уходит, идут годы, и она становится чистой воды абстракцией. Для кого-то – весёлой стрелялкой, игрой в «танки». Кто-то забыл вообще про это». 

Диалог поколений организован, чтобы юноши и девушки не забыли о подвиге народа, ценили спокойную жизнь и стремились к сохранению мира.

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Теги: Минск
 
 
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На диалоговых площадках собирается и молодёжь. Накануне в Минске сквозь призму поколений говорили о трагедии Хатыни, о том, как сохранить историческую память и...
 
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