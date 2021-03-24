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Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан

24.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан

Выслушать каждого – не только жителей столицы и областных центров, но и регионов. Представители Администрации Президента продолжают выездные приёмы граждан. 

В среду, 24 марта глава Администрации Игорь Сергеенко встретится с железнодорожниками Осиповичского района, а затем выслушает людей на личном приёме. Помощник Президента – инспектор по столице Александр Барсуков будет работать в Минском горисполкоме. 

До конца недели представители президентской Администрации побывают также в Могилёве и Новополоцке.

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Выслушать каждого – не только жителей столицы и областных центров, но и регионов. Представители Администрации Президента продолжают выездные приёмы граждан.  В...
 
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