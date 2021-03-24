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Акция «Зеленый двор вместе!»: минчанам предлагают посадить деревья в городе

24.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Зеленый двор вместе!»: минчанам предлагают посадить деревья в городе

Жителей столицы приглашают активно присоединяться к озеленению города. Можно это сделать, приняв участие в проекте «Зеленый двор – вместе!». Самых активных отметят призами. Чтобы оказаться в числе конкурсантов, не нужно делать ничего сложного: сфотографируйте сам процесс посадки дерева или кустарника. Подробнее условия акции можно найти на сайте инициативы.

Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. С этими строчками из «Маленького принца» согласна и Мария Гусаковская. Вот уже 10 лет женщина активно участвует в украшении двора у своего дома.

Мария Гусаковская: «Я вышла помочь работникам ЖЭСа садить деревья. Прочитала объявление в субботу, что будет субботник, и тоже выйду, буду помогать им. Сейчас уже я на пенсии, поэтому чаще выхожу, хотя и работаю».

В столице стартовал комплекс мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению. Работы у коммунальных служб после зимы много: нужно сделать генеральную уборку в подъездах, навести порядок во дворах, обрезать деревья. Особое внимание - озеленению. Планируется посадить больше 4000 деревьев и 13 тыс. кустарников.

Оксана Андрухович, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Ленинского района г. Минска«Проводится акция «Зеленый двор вместе, это крупнейшая программа озеленения в городе. Цель этой программы - украсить зеленью дворы жилых домов. Жители города Минска и нашего Ленинского района могут оставить свою заявку и выбрать место для посадки, предложить поучаствовать сами. В Ленинском районе работы начаты уже во всех направлениях. Задачи поставлены нам большие, будем выполнять».

Когда потеплеет и сойдет последний снег, работники начнут ремонт детского игрового и спортивного оборудования – починят и покрасят качели, горки, турники и песочницы. Планируется, что активная работа начнется в начале апреля. В этом году в столице намечен капитальный ремонт на 15 объектах дворовых территорий.

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства«Особое внимание уделяется техническому состоянию скамеек на дворовых территориях - здесь больше всего дефектов выявляется. И на детском оборудовании тоже по результатам весеннего осмотра выявлены места, где требуется ремонт и, соответственно, покраска. Эти работы будут выполнены».

В эти выходные во всех районах столицы пройдут субботники. Но начать наводить порядок у себя во дворе можно не дожидаясь намеченной даты. Подарите немного своей заботы тому, что вас окружает. Ведь, согласитесь, жить там, где чисто, красиво и ярко, куда приятней.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Жителей столицы приглашают активно присоединяться к озеленению города. Можно это сделать, приняв участие в проекте «Зеленый двор – вместе!». Самых активных...
 
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