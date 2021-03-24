Гороскоп на 25 марта: Близнецам – отказаться от авантюр, Весам – больше общаться с друзьями

Источник материала: ОНТ

Овнам звёзды советуют отказаться от рискованных дел. Перенесите на другой день не очень срочные дела. Немного романтики в личной жизни не помешает.

Эмоциональность Тельцов может создать конфликтную ситуацию с близким человеком. Направьте свою энергию на то, что может в ближайшее время принести вам прибыль.

Сегодня Близнецам стоит отказаться от авантюр. Обдумывайте свои слова и поступки. В течение дня могут проявиться хронические заболевания.

Раков будет одолевать желание поступать только так, как хочется. Такое поведение вызовет ссоры с коллегами и любимым человеком. Звёзды рекомендуют заняться домашними делами в спокойной обстановке.

У Львов могут кардинально поменяться планы. Обратите внимание на приятные мелочи жизни. Отнеситесь к происходящему с юмором.

Девам не следует доверять свои тайны другим. Ваши слова могут быть искажены. Стоит проявить организаторские способности на работе.

Благоприятный день для общения с друзьями у Весов. Реализуйте свою способность дарить близким надежду на лучшее. Примените в деловой сфере творческий подход.

У Скорпионов сегодня в приоритете работа и бизнес. Сконцентрируйте своё внимание на ответственных делах. Занятия спортом уравновесят эмоциональный баланс.

Звёзды не советуют Стрельцам заниматься делопроизводством и принимать предложения партнёров по бизнесу. Соблюдайте нейтралитет. Свободное время потратьте на хобби.

Хорошую новость получат Козероги. Есть шанс уладить давние разногласия. Не принимайте сегодня судьбоносных решений, которые касаются ближайших событий.

Водолеи, займитесь вопросами здоровья. Ваша усталость может негативно отразиться на эмоциях и физическом состоянии. Вечером вас может удивить неожиданный визит гостей.

Рыбам звёзды советуют не планировать ничего серьёзного. В течение дня могут быть перепады настроения. Встреча с родными оставит приятные впечатления.

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