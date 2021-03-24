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BYPOL обвинил КГБ в подготовке теракта и попросил белорусов «держаться подальше от административных зданий»

24.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В BYPOL сообщили, что теракт “развяжет диктатору руки

BYPOL обвинил КГБ в подготовке теракта и попросил белорусов «держаться подальше от административных зданий»
Инициатива белорусских силовиков BYPOL заявила в своем телеграм-канале о том, что власти страны готовят теракт «накануне одного из самого ожидаемого сегодня в Беларуси события – Дня Воли”. В то же время, в самом КГБ в подготовке терактов обвинили ранее оппозицию.

В BYPOL сообщили, что теракт “развяжет диктатору руки по введению в стране чрезвычайного положения”. По информации источников инициативы, “25 марта  в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел”.

Оппозиционные силовики в качестве подтверждения своих слов приводит заявления от 11 марта о готовности властей вести войну внутри страны; направление 12 марта главой МВД секретного запроса в адрес министра обороны о привлечении вооружённых сил к охране общественного порядка на 25-е число и выдвинутые Лукашенко 21 марта обвинения в адрес сторонников бело-красно-белого флага.

«Данной публикацией мы предупреждаем группу людей, нелегитимно удерживающих власть — планы по готовящейся провокации детально известны нам, а также международному сообществу. Одновременно обращаемся к государственным служащим и людям в погонах: «Готовы ли вы в действительности калечить и убивать беларусов ради сохранения власти одного выжившего из ума правителя?». Мы заявляем, что ни одно совершенное вами преступление не останется безнаказанным», — заявили в BYPOL.

Представители инициативы отметили, что эта информация не должна отменить планы по празднованию Дня Воли. Они призвали протестующих «в ближайшие дни нам следует быть более внимательными  и держаться подальше от административных зданий (особенно зданий органов внутренних дел), а также, по возможности, избегать  услуг общественного транспорта». О подозрительных предметах советуют незамедлительно сообщать в милицию.

«Не могу назвать конкретно»

Как сообщал Телеграф, глава КГБ Иван Тертель выступил 9 марта в эфире государственного телеканала «Беларусь 1», где рассказал о том, как видит проведение праздника День Воли, и что якобы его ведомство нашло «десятки килограмм» тротила «не для рыбалки».

«Я не могу назвать фамилии конкретных лиц, не могу назвать конкретно определенные факты», — заявил Иван Тертель, но пообещал это сделать, когда «когда завершатся определенные обстоятельства».
 
 
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