Устали дружить? Политическое взаимодействие Минска и Киева начало перерастать в противостояние

Как отмечают эксперты Совета по международным отношениям в новом выпуске «Минского барометра», первые два месяца текущего года были для Украины временем ожидания вступления Джо Байдена в должность президента США и демонстрации первых контуров внешней политики новой американской администрации. Учитывая, что вопрос санкций для всего западного мира является основным на сегодня в отношении Республики Беларусь, политика и экономика из двух разных сфер взаимоотношений Украины и Беларуси слились в единый универсальный вопрос, по которому стороны будут строить собственные кардинально противоположные позиции. Вырисовывается новая форма отношений, основанная не на сотрудничестве, исходя из общих интересов, а на противостоянии, исходя из ценностных установок.





Эти процессы протекали на фоне обнародования компромата против Лукашенко и спецслужб Беларуси, так называемых «пленок Шеремета», а также вынесения официальными лицами украинской власти вопроса импорта и транзита энергоносителей из Беларуси в ранг проблемы национальной безопасности.

Отдельного внимания заслуживает тема импорта и транзита энергоносителей из Беларуси и через белорусскую территорию из России. Так, представители различных ветвей власти называли проблемным или и вовсе недопустимым импорт электроэнергии, нефтепродуктов, бензина и газа из Республики Беларусь. В частности, и.о. министра энергетики заявил в начале января о наличии проблем с импортом газа и электроэнергии из Беларуси и России, что представляет угрозу национальной безопасности Украины. Вскоре после этого Министерство энергетики Беларуси выпустило комментарий о недопустимости политизации вопроса торговли электроэнергией, что бьет по энергетической и экономической стабильности обеих стран. 19 февраля, в день оглашения новых санкций США против ряда официальных лиц Беларуси, в Украине на заседании Совета национальной безопасности и обороны было объявлено о намерении национализировать ряд частных предприятий, представляющих стратегическое значение для национальной безопасности Украины. Среди этих частных предприятий оказался и нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс», 51% акций которого принадлежит белорусскому бизнесмену, находящемуся в списке санкций США и ЕС, Николаю Воробью.





Кроме того, в тот же день депутаты Верховной рады Украины обсудили возможность запрета импорта электроэнергии из Беларуси в рамках подготовки законодательной базы к вступлению Украины в единую энергосистему ЕС. Процесс поиска в Украине белорусских компаний, замеченных официальными лицами Украины в работе против национальной безопасности, включил и торговлю ДСП: Украина начала антидемпинговое расследование против импорта ДСП из Беларуси и России по заниженным ценам.





Эксперты «Минского диалога» считают, что украинская внешняя политика будет идти в фарватере политики США и ЕС. Это касается и санкций, и секторальных интересов Соединенных Штатов в регионе в виде недопущения усиления работы Беларуси и России в топливно-энергетическом комплексе с целью вытеснения с европейского рынка энергоресурсов Российской Федерации и всей сетки предприятий, связанных с Россией и критически важных для их транзита. Активизируется санкционная политика США в регионе, в том числе, согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, направленная на противодействие коррупции. В связи с этим, неконфликтными между Украиной и Беларусью могут оставаться другие торгово-экономические сферы, не связанные со стратегическими интересами Соединенных Штатов.



