Сын Бекхэмов перевоплотился в Spice Girls и рассмешил поклонников

Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм рассмешил поклонников: Бруклин вспомнил былые времена мамы в группе Spice Girls.

Наследники Бекхэмов очень гордятся достижениями своих родителей, но это не мешает им подкалывать "предков", вспоминая их яркое прошлое. Это подтверждает недавний поступок старшего сына знаменитостей, который решил оригинально пошутить над мамой.

В популярной программе, заменяющей лица, Бруклин Бекхэм перевоплотился в звезд культовой группы Spice Girls и рассмешил своих подписчиков.

Сын Бэкхемов примерил образы "перчинок" в видеоклипе на песню Say You’ll Be There. Результат своего творчество юноша опубликовал в Instagram, отметив Викторию.

Фолловеры Бруклина так и не смогли понять - чья роль удалась ему больше всего - Виктории Posh, Эммы Baby, Джери Ginger, Мелани Scary или Мелани Sporty.

Напомним, что о воссоединении группы в полном составе стало известно несколько лет назад. А после ходили слухи, что Spice Girls выступит на свадьбе Меган Маркл и принца.

