OnePlus 9 и 9 Pro получили камеры Hasselblad с сенсорами Sony

Источник материала: Onliner

Накануне вечером были представлены смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro — флагманские мобильники, «заточенные» под фотографию. На корпусах устройств красуется надпись Hasselblad — компания помогала в разработке фотомодулей, поставщиком же сенсоров по традиции выступает Sony. Подобные маркетинговые активности для индустрии не новинка — когда-то, напомним, аналогичным способом продвигала свои смартфоны Huawei (в партнерстве с Leica).

Партнерство OnePlus и Hasselblad на $150 млн было анонсировано незадолго до презентации новых смартфонов, чтобы подогреть интерес аудитории к девайсам.





В основной камере OnePlus 9 Pro используется 1/1.43'' сенсор Sony IMX789 с пикселями 1,12 µm и разрешением 48 мегапикселей. Сверхширокоугольная камера получила сенсор IMX766 размером 1/1.56'' и апертурой f/2.2. У каждого OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 имеется также по 2-Мп монохромному сенсору и 16-Мп фронтальные камеры, в старшей модели в дополнение имеется 8-Мп телеобъектив.

С программной стороны в смартфонах реализован дополнительный режим Hasselblad Pro Mode, в котором пользователю предлагают дополнительные настройки при съемке. Также оба смартфона могут снимать 8К-видео при 30 fps, а 9 Pro — 4K-видео при 120 fps, есть поддержка 12-битных RAW-снимков.

OnePlus 9 Pro оборудован загнутым 6,7-дюймовым LPTO-дисплеем формата 1440p с частотой обновления до 120 Гц: она варьируется от 1 до 120 по необходимости и позволяет снизить энергопотребление на 50%, уверяет производитель.













Работает «прошка» на базе Snapdragon 888, объем оперативной памяти — 8—12 ГБ, встроенной — 128—256 ГБ. Беспроводная система зарядки Warp Charge 50 Wireless позволяет зарядить батарею на 4500 мАч с 1% до 100% за 43 минуты, проводная комплектная Warp Charge 65T — за 29 минут.

OnePlus 9, в свою очередь, оборудован 6,55-дюймовым плоским экраном формата 1080p+, Snapdragon 888, объем встроенной и оперативной памяти идентичный OnePlus 9 Pro. То же касается батарейки и скорости зарядки.













В Европе цены на OnePlus 9 стартуют с 700 евро за младшую и 800 за старшую модели, OnePlus 9 Pro — с 900 и 1000 соответственно (в зависимости от объема памяти).



