Новый Continental GT Speed - самый быстрый автомобиль в истории Bentley

Источник материала: Tut.by

«Самый динамичный дорожный автомобиль Bentley в истории» — под таким слоганом компания из Крю представила купе Continental GT Speed нового поколения. Это топовая модификация модельного семейства Continental GT .

Заслуженный 6-литровый мотор W12 был слегка доработан. Мощность увеличена с 635 л. с. у стандартного купе Continental GT до 659 л. с., однако крутящий момент остался неизменным (900 Нм). На едва заметно улучшение динамических характеристик вряд ли кто обратит внимание, но этого оказалось достаточно, чтобы преподнести новинку как самый быстрый Bentley всех времен — до 100 км/ч новый Continental GT Speed разгоняется за 3,6 секунды, то есть на 0,1 быстрее исходного варианта, а максимальная скорость достигает 335 км/ч против 333 км/ч у базовой «двухдверки» с W12. Любопытно, что маркетологи фирмы запамятовали еще один «самый быстрый Bentley» — это Continental Supersports на базе купе прошлого поколения, который по паспорту несколько шустрее нового Continental GT Speed.





Как бы там ни было, версия Speed — это не только разгонная динамика и скорость. Автомобилю также перенастроили подвеску, рулевой механизм и переписали софт 8-ступенчатого «робота» для более быстрых переключений.





В арсенале новинки — пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и активная система подавления кренов, работающая от 48-вольтовой системы питания. А еще «заряженный» Continental GT обзавелся полноуправляемым шасси и задним дифференциалом с электронноуправляемой блокировкой, а за доплату доступны карбон-керамические тормоза, которые на 33 кг легче базовых.









Снаружи Continental GT Speed отличается затемненной решеткой радиатора, мелким декором, соответствующими шильдиками на крыльях и оригинальными колесными дисками диаметром 22 дюйма. В салоне — традиционная для Bentley роскошь, но с оригинальной комбинацией отделочных материалов.





Скоростной Continental GT появится в продаже во второй половине текущего года. Цены пока известны для рынка США, где такое купе обойдется минимум в 274 900 долларов.