|
Новый Continental GT Speed - самый быстрый автомобиль в истории Bentley
Источник материала: Tut.by
«Самый динамичный дорожный автомобиль Bentley в истории» — под таким слоганом компания из Крю представила купе Continental GT Speed нового поколения. Это топовая модификация модельного
Заслуженный 6-литровый мотор W12 был слегка доработан. Мощность увеличена с 635 л. с. у стандартного купе
Как бы там ни было, версия Speed — это не только разгонная динамика и скорость. Автомобилю также перенастроили подвеску, рулевой механизм и переписали софт 8-ступенчатого «робота» для более быстрых переключений.
В арсенале новинки — пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и активная система подавления кренов, работающая от 48-вольтовой системы питания. А еще «заряженный» Continental GT обзавелся полноуправляемым шасси и задним дифференциалом с электронноуправляемой блокировкой, а за доплату доступны карбон-керамические тормоза, которые на 33 кг легче базовых.
Снаружи Continental GT Speed отличается затемненной решеткой радиатора, мелким декором, соответствующими шильдиками на крыльях и оригинальными колесными дисками диаметром 22 дюйма. В салоне — традиционная для Bentley роскошь, но с оригинальной комбинацией отделочных материалов.
Скоростной Continental GT появится в продаже во второй половине текущего года. Цены пока известны для рынка США, где такое купе обойдется минимум в 274 900 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Самый динамичный дорожный автомобиль Bentley в истории» - под таким слоганом компания из Крю представила купе Continental GT Speed нового поколения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)