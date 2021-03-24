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Илон Маск назвал сроки посадки на Марс космического корабля Starship

24.03.2021 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полеты и посадки на Марс космических кораблей Starship американской компании SpaceX станут реальностью уже в ближайшие несколько лет. Об этом написал в Twitter глава компании Илон Маск, сообщает ТАСС.


Starship. Фото: SpaceX

«SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс задолго до 2030 года», — написал он. Главная проблема, как дал понять предприниматель, не в доставке людей на планету, а в создании на ней «самодостаточной базы». «Это действительно сложный пороговый этап», — указал он.

Маск и ранее отмечал трудность задачи построения на Марсе постоянной базы для проживания людей и рассматривал эту задачу в качестве сдерживающего фактора в освоении планеты, но сами полеты к ней он считал возможными уже через шесть лет или даже четыре года. Более краткосрочный прогноз, судя по последнему твиту Маска, представляется ему теперь более вероятным. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства считает эту задачу осуществимой лишь в середине 2030-х годов.

Ранее 49-летний Маск допускал, что его компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу — отправить корабль на Марс. Он не раз подчеркивал, что основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек.

 
 
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Главная проблема здесь не в доставке людей на планету, а в создании на ней «самодостаточной базы», отметил глава SpaceX.
 
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