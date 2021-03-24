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Шаранговича признали первой звездой в победном матче НХЛ с «Филадельфией»

24.03.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил шайбу и сделал голевую передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Филадельфией».

Шаранговича признали первой звездой в победном матче НХЛ с «Филадельфией»
Источник: The Hockey Writers

Белорус записал в свой актив гол и результативную передачу — и был признан первой звездой матча.

«Нью-Джерси» победил со счетом 4:3.

 
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Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил шайбу и сделал голевую передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Филадельфией».
 
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