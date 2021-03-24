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Шаранговича признали первой звездой в победном матче НХЛ с «Филадельфией»
Источник материала: Навiны
Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил шайбу и сделал голевую передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Филадельфией».
Белорус записал в свой актив гол и результативную передачу — и был признан первой звездой матча.
«Нью-Джерси» победил со счетом 4:3.
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Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил шайбу и сделал голевую передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Филадельфией».
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