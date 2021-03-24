В гродненской Заболоти появится еще один район таунхаусов, который построит «Гродножилстрой»

Источник материала: Tut.by

Главный гродненский застройщик — «Гродножилстрой» — на аукционе во вторник, 23 марта, приобрел участок земли под одноквартирные блокированные дома в Заболоти, вдоль дороги на Поречье. Здесь появятся так называемые таунхаусы, сообщает «Вечерний Гродно».



Примерно так может выглядеть новый район таунхаусов в Заболоти. Фото: vgr.by, носит иллюстративный характер

Первые таунхаусы «Гродножилстрой» сдал в эксплуатацию в 2017 году. Первый квартал в городе таких домов появился в микрорайоне Лососно-4. Сейчас еще один участок — на улице Серебряной в Зарице — находится в стадии достройки — всего там будет 3 дома, первый из которых был сдан в январе этого года, а остальные планируют завершить в следующем месяце. Эту землю «Гродножилстрой» купил на торгах в апреле 2019 года за 152 тысячи рублей.

«Гродножилстрой» возведет и третий квартал одноквартирных блокированных домов около трассы на Поречье между улицами Старомалыщинской и Леонида Бабушкина. Площадь надела — около 1,7 га, он имеет прямоугольную конфигурацию.

Городские власти выставили эту землю на открытый аукцион. Начальная стоимость составляла почти 36 тысяч рублей. Учитывая, что победитель получит участок в аренду сроком на 50 лет, такая сумма выглядела довольно привлекательно. Единственным, кто заинтересовался лотом — «Гродножилстрой».

Так как это был единственный участник, торги не состоялись, а финальный ценник составил примерно 38 тысяч рублей (начальная стоимость + 5% от этой суммы).

Как рассказал присутствовавший на торгах представитель компании, приступить к возведению квартала они планируют к концу года. Надо разработать проект, учитывающий неровный рельеф участка

Стоимость «квадрата» в будущем квартале не будет отличаться от стоимости квартиры на Серебряной — там квадратный метр оценивался почти в 1650 рублей.

Кстати, сейчас в Заболоти на той же улице Старомалыщинской застраивается частный квартал таунхаусов. Там жилье возводит компания «АСТОСТРОЙ», которая выкупила эту землю рядом с дорогой в Поречье в 2019 году за 146 тысяч рублей.

Дома будут двухэтажными, а общая площадь одной квартиры составит примерно 106 кв. м. Дома строятся из блоков. В квартирах будет свободная планировка, а высота потолков составит 2,7 м. На обоих этажах обещают теплый пол, вместо подвала предусмотрят хозяйственное помещение для складирования инвентаря, велосипедов, инструментов и прочих вещей. Вместо гаражей будущие жильцы получат два парковочных места у дома. Также будет что-то вроде лужайки на заднем дворе на 2 сотки, где можно будет благоустроить детскую площадку или небольшой огород.

Цена одного «квадрата» составит около 800 долларов. Сдать весь комплекс планируют к концу 2021 года. Сейчас идет активная распродажа квартир в этом квартале.