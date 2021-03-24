Налоговая вызывает белорусов, которые купили Tesla. Почему такой интерес к электромобилям?

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале Управления оперативных мероприятий Министерства по налогам и сборам появилось сообщение о том, что в ближайшее время некоторым покупателям Tesla в прошлом году придется обосновать наличие средств на покупку электромобилей. Узнали, что происходит и почему у налоговиков такой интерес к покупателям электрокаров.



Изображение носит иллюстративный характер

«Срок владения электрокарами составляет от одного до семи дней»

Вот как описали проблему налоговые органы:

— Второй оперативный отдел нашего управления на основе данных за 2020 год о покупателях автомобилей Tesla составил среднестатистический «портрет» покупателя популярных электромобилей. Вы удивитесь. Мы, кстати, тоже были удивлены.

Короче говоря, это самые незащищенные и малообеспеченные категории граждан нашей страны: многодетные родители; инвалиды первой и второй групп. Как правило, все эти граждане не работают по объективным причинам, а те немногие, у которых работа есть, числятся слесарями, монтерами, работниками столовой, рабочими на стройке и т. д.

Именно эти граждане приобретали новые электромобили стоимостью от 100 000 евро- Tesla model X и Tesla model S.

Наверняка они расстроят автопроизводителя своей нелояльностью к популярному бренду, ведь срок владения приобретенными электромобилями составляет от одного до семи дней. После непродолжительного времени владельцы, все как один, принимали решение о продаже своих электрокаров, следы которых теряются на территории РФ.

Кто-то подумает, что это какая-то «схема». Конечно, да еще какая.

В ближайшее время первым десяти «автолюбителям» предстоит обосновать в налоговых органах по месту жительства хотя бы намек на возможность потратить такие деньги…

«Россияне ищут „вешалок“ в Беларуси, чтобы купить машину дешевле»

Артур Туманов, руководитель tesla-cars.by, рассказал, что какая-то «схема» действительно есть.

— Ни для кого не секрет, что в Беларуси при ввозе электромобилей гражданами нашей страны действуют нулевые ставки НДС и акциза. Другими словами, при покупке электрокара физлица не платят никаких пошлин. Даже от дорожного налога они освобождены. При этом в соседней России, с которой у нас Таможенный союз, есть и НДС 20%, и акциз. Но если купить автомобиль у физлица в Беларуси, то ни НДС, ни акциз платить не нужно. Очевидно, что россияне пользуются возможностью сэкономить — ищут так называемых «вешалок» в Беларуси, оформляют на них машины, а потом «покупают».

Возникает только вопрос, зачем в этой связи упоминаются многодетные родители и инвалиды первой и второй групп. Льготы при ввозе электромобилей распространяются на всех граждан Беларуси.

— Многодетные родители и инвалиды первой и второй групп имеют отдельные льготы — при уплате таможенных пошлин за ввезенный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Они платят 50% от стоимости «растаможки». И этим тоже пользуются покупатели из России. Но в этих схемах фигурируют совсем другие автомобили — чаще всего какие-нибудь многолитровые пикапы или спортивные купе из США. На таможенных льготах там можно сэкономить приличную сумму, иногда даже больше, чем экономия на НДС при покупке Tesla, — говорит Артур Туманов.

Налоговая: «Вопросы могут возникнуть ко всем, кто покупает дорогой автомобиль»

В Управлении оперативных мероприятий инспекции по городу Минску рассказали, что ситуация возникла из-за популярности Tesla и ее довольно высокой цены.

— Мы не делали специально акцент на льготной группе, но так действительно совпало. Из тех, кого мы приглашали, почти все были из льготной категории. Мы понимаем, что сейчас без уплаты пошлин электромобиль может пригнать для личного пользования любой человек. Но если человек всю жизнь проработал, условно говоря, электромонтером, то возникает вопрос — откуда у него деньги на автомобиль за 100 тысяч долларов? В принципе такой вопрос может возникнуть ко всем, кто покупает дорогостоящие автомобили — независимо от того, по льготной растаможке его ввозили или нет.

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