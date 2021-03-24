Представлен новый седан Kia K8 - первый автомобиль с новым логотипом марки

Источник материала: Tut.by

Сегодня Kia у себя на родине в Корее провела премьеру седана K8, который в модельном ряду компании сменит K7 (на некоторых рынках эта машина представлена под названием Cadenza).





Внешность K8 оформлена в соответствии с новым дизайнерским стилем бренда. Из особенностей — лишенная обрамления решетка радиатора с ячейками в форме кристаллов и визуально объединенная с передним бампером, а также стремительный профиль с хромированным молдингом, протянувшимся до задних фонарей, светодиодные блоки которых соединены горизонтальной линией. А еще K8 стал первой моделью с новым фирменным логотипом .









K8 сохранил переднеприводную платформу (спереди стойки McPherson и многорычажка сзади) предшественника, но стал на пару сантиметров длиннее — от носа до хвоста у седана теперь 5015 мм. В салоне, приукрашенном деревянными декоративными элементами, — объединенные в панорамный экран 12-дюймовая цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы (также на 12 дюймов).





В списке оснащения самых богатых комплектаций K8 — аудиосистема британской фирмы Meridian с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль и атмосферная подсветка дверных и передней панели.









В Корее K8 дебютирует с несколькими вариантами силовых установок. Это бензиновая «четверка» объемом 2,5 л, развивающая 195 л. с. и 248 Нм крутящего момента, а также 3,5-литровый атмосферный мотор V6, который может работать как на бензине (300 л. с. и 359 Нм), так и пропане (отдача в таком случае скромнее — 240 л. с. и 314 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», а для версии с V6 будет доступен опциональный полный привод. В первой половине текущего года появится и начальная версия K8 с 1,6-литровым турбодвигателем.





Продажи K8 в Корее начнутся уже в апреле, стоимость базовой версии составит 29 тысяч долларов в пересчете. В этом же году запланированы и экспортные поставки новинки.