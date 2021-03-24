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Умер голливудский актер Джордж Сигал

24.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский актер Сигал умер на 88-м году жизни


Фото: Global Look Press

Звезда фильма "Новые интерны", получивший в 1964 году "Золотой глобус" за лучшую дебютную роль, Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет.
В возрасте 87 лет умер голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену актера.

"Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", - приводит портал слова Сони Сигал.
За свою карьеру Сигал снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них фильмы "Кабельщик", "Кто боится Вирджинии Вульф?", а также сериал "Американский папаша".
Актер был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. "Золотой глобус" Сигал получил за роль в романтической комедии "С шиком" (1973), в номинации "Лучший актер".
Последние годы Сигал известен зрителям по телесериалам, среди которых "Журнал мод" (Just Shoot Me!, 1997 - 2003) и "Голдберги" (The Goldbergs).
Джордж Сигал родился в предместье Нью-Йорка в семье иммигрантов из России, пишет korrespondent.net/
 
 
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Американский актер Сигал умер на 88-м году жизни
 
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