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Маск отправит человека на Марс раньше 2030. Сложности будут с созданием там базы
Источник материала: Партизан
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что его космические корабли Starship начнут летать на Марс уже скоро, намного раньше 2030 года.
Испытание очередного прототипа летательного аппарата ранее были запланированы на сегодня, 24 марта. Проблема с миссией на Марсе, по его словам, заключается вовсе не в полетах туда, а в обустройстве самоподдерживающейся космической базы на планете.
Именно на преодоление трудностей в осуществлении планов с базой могут понадобиться годы: «SpaceX отправит космические корабли на Марс задолго до 2030 года. По-настоящему трудный порог — сделать Mars Base Alpha [база «Альфа» на Марсе] самоподдерживающейся», — пишет Маск в своем твиттере.
Как
Напомним также, что Маск пообещал отправить человека на Марс уже к 2026 году. Президент РФ Владимир Путин во время предвыборной кампании 2018 года также обещал сделать это, но к 2019 году, чего, впрочем, так и не произошло.
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Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что его космические корабли Starship начнут летать на Марс уже скоро, намного раньше 2030 года.
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