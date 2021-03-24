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МИД Польши отреагировал на задержание Анжелики Борис
Источник материала: Партизан
Польский МИД отреагировал на задержание главы незарегистрированного Союза поляков Анжелики Борис.
Внешнеполитическое ведомство Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси, так как не согласно с задержанием Борис.
Об этом говорится на сайте польского ведомства.
В МИД заявили, что власти Беларуси нарушают международные обязательства по защите национальных меньшинств и двусторонние польско-белорусские обязательства.
В Беларуси был создан Союз поляков с целью распространять польскую культуру и образование.
И призвали выпустить на свободу президента Союза поляков Беларуси, дабы окончательно закончить преследования представителей польского меньшинства.
Напомним, вчера в Гродно задержали главу Союза поляков Анжелику Борис.
В Гродно задержали председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Об этом она успела сообщить в своем Facebook.
«Еду в Ленинский РОВД», — написала женщина. С чем связано ее задержание — не сообщается.
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Польский МИД отреагировал на задержание главы незарегистрированного Союза поляков Анжелики Борис.
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