Народное антикризисное управление подготовило проект реформы милиции, чтобы вернуть доверие людей к системе

Источник материала: Салiдарнасць

Ожидает ли белорусскую милицию люстрация, демилитаризация и переименование в полицию? Обсудить проект приглашают всех желающих.





Светлана Хилько — руководитель рабочей комиссии реформы ОВД

Над проектом реформы работают специалисты с большим опытом работы в различных структурах ОВД: от участковых инспекторов и работников ОМОН до следователей и преподавателей Академии МВД, а также практикующие юристы и уважаемые профессора, сообщает телеграм-канал НАУ .

Для работы над проектом также приглашены представители зарубежных стран, участвовавшие в проведении аналогичных реформ у себя на родине.

— В августе прошлого года белорусская милиция превратилась в карательный орган, стоящий на страже интересов не народа, а политического режима, с которым она срослась, — прокомментировал проект руководитель НАУ Павел Латушко. —По сути, ей была выдана лицензия на любые преступления при покровительстве системы.

Доверие людей к ОВД было окончательно утеряно, имидж правоохранителей — уничтожен. Раскол произошел не только между силовиками и обществом, но и внутри системы: честные сотрудники массово увольняются и избегают исполнения сомнительных приказов. Эффективно работать в таких условиях структуры ОВД не могут. Исправить ситуацию и призвана наша реформа.

Текущий вариант проекта реформы состоит из 12 разделов и затрагивает самые разные аспекты деятельности ОВД, в том числе необходимость люстрации, демилитаризации, децентрализации милиции и ее переименования в полицию, инструменты участия общества в работе ОВД, гражданского контроля и противодействия пыткам.

Также будут предложены варианты структурных, функциональных и имиджевых изменений для ОВД, принципов отбора, обучения и заботы о кадрах, и вопрос финансирования.

— Мы убеждены не только в острой необходимости перемен для создания эффективной и прозрачной системы ОВД для Новой Беларуси, но и в том, что любая реформа требует широкой дискуссии и вдумчивого внедрения, — отметила экс-следователь Следственного комитета Беларуси, капитан юстиции Светлана Хилько, которая возглавила команду, работающую над реформой.

К обсуждению приглашаются действующие и отставные силовики и юристы, журналисты и блогеры, активисты и просто неравнодушные люди.

Своей целью команда, работающая над реформой, ставит не просто структурные преобразования и перестановки, а коренное изменение взаимоотношений между ОВД, государством и гражданами.

Текст первых разделов проекта будет опубликован и вынесен на общественное обсуждение уже 26 марта на сайте реформы strazhi.com .