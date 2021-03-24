Источник материала: Хартия'97

«Монолитности нет: внутри силового блока появились три группы» 24.03.2021, 10:09

фото: Sputnik / Виктор Толочко

Экс-следователь белорусского СК рассказал о том, что «силовики замерли в ожидании».

Представитель BYPOL Игорь Лобан рассказал «МБХ медиа» о настроениях в белорусском силовом блоке.

— Насколько сейчас монолитен силовой блок, насколько высок уровень лояльности Александру Лукашенко?

— Монолитности как не было, так и нет. Внутри силового блока есть три условные группы. Первая — те, кто поддерживает режим. Вторая — те, кого я бы назвал «болотом»: неопределившиеся, которые не являются сторонниками Лукашенко, но и для наступления перемен ничего делать не хотят. И третья — это силовики, которые понимают ситуацию, крайне негативно относятся к режиму, но по определенным причинам не хотят или не могут выйти из системы.

Сторонники режима получили больше информации о том, что происходило в 2020 году. Они поняли, что насилие и пытки – это реальность, а не фейк. Произошло осмысление ситуации. Сейчас силовой блок замер в ожидании того, что будет дальше.

— Летом и осенью прошлого года, во время активной уличной фазы протеста, была информация, что именно в Следственном комитете из всех силовых структур брожения наиболее сильны, а уровень неприятия карательных действий режима очень высок. Соответствует ли это действительности?

— Я могу полностью подтвердить это. Я сам выходец из Следственного комитета, наблюдал ситуацию изнутри летом 2020-го и сейчас продолжаю поддерживать контакт с коллегами, которые еще находятся на службе. Это наиболее нелояльная структура. Люди с высшим юридическим образованием, думающие, способные критически оценивать информацию.

В СК недавно прошли чистки. После того, как силовики захватили помещение предвыборного штаба Виктора Бабарико, они «оцифровали» списки людей, которые подписались за его выдвижение в президенты. Следственный комитет «прогремел» из-за большого количества сотрудников, подписавшихся за него. К СК появились большие вопросы.

Осенью прошлого года бывший председатель Следкома Иван Носкевич на совещании у Лукашенко доложил, что в отношении ряда силовиков необходимо возбудить уголовные дела по фактам пыток – от этого никуда не деться, есть доказательства, есть фактура. Он был в прямом смысле изгнан из кабинета. После этого появилась идея вернуть Следственный комитет в структуру МВД, откуда он был выведен в 2012 году. Но это заняло бы очень много времени, и стало бы дорогостоящей и очень непопулярной мерой – все-таки СК как отдельная структура создавался указом лично Лукашенко.

Поэтому от такой идеи отказались, решили поставить во главе СК преданного человека. Им стал полковник Дмитрий Гора, отслуживший в Комитете госбезопасности 26 лет.

— Одной из особенностей советской правоохранительной системы была жесткая конкуренция между КГБ и МВД. В России аналогичное противостояние между ФСБ и МВД имело место в 90-е годы, но при Путине ФСБ постепенно стала доминирующей силовой структурой, победившей во всех аппаратных войнах. Какова ситуация в Беларуси? Является ли белорусский КГБ флагманом силового блока, или же идет конкурентная борьба между КГБ и МВД?

— Какое-то время между КГБ и МВД было некое равновесие. Но в 2014-2015 годах я заметил, что многие громкие задержания начал проводить именно Комитет госбезопасности. Его тогдашнее руководство постоянно докладывало о резонансных делах, о задержаниях. КГБ начал занимать лидирующую позицию, он был в фаворе.

Мне, как сотруднику правоохранительного блока, было интересно — почему именно КГБ занимается экономическими делами? Да, у них есть управление, которое занимается этой сферой. Но ведь, по сути, это работа милиции. И плотно занявшись экономическими делами, КГБ щелкнул МВД по носу.

Но непосредственно перед началом протестов, еще во время избирательной кампании, начал активно себя проявлять ГУБОПиК, находящийся в системе Министерства внутренних дел. Они активно занимались борьбой с протестующими, превентивными задержаниями, работали на акциях и после них. Руководил этой структурой тогда одиозный Николай Карпенков, который затем пошел на повышение: стал заместителем министра внутренних дел и командующим внутренними войсками. В контексте разгона протестов мы все-таки больше слышим о ГУБОПиК, чем о КГБ.

Безусловно, КГБ тоже работает в этом направлении — просто, может быть, не афиширует свою деятельность. И работают они в связке с ГУБОПиК, обмениваются информацией – по большому счету, КГБ предоставляет информацию, а ГУБОПиК ее реализует. Но в чем-то они отвоевали себе позиции у КГБ – об этом можно говорить с уверенностью.

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