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Стало известно, сколько денег белорусы хранят «под подушкой»

24.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, сколько денег белорусы хранят «под подушкой»

  • 24.03.2021, 9:51
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Стало известно, сколько денег белорусы хранят «под подушкой»

Цифры впечатляют.

Сбережения населения выступают одним из источников инвестиций в экономике. Чиновники выяснили информацию об этих финансовых потоках по всей Беларуси. Каждый квартал власти организуют выборочное обследование населения по уровню жизни. С этой целью чиновники регулярно отбирают несколько тысяч домашних хозяйств и опрашивают их о доходах и расходах, пишут banki24.by.

Выборка формируется с учетом структуры населения по данным переписи. Это позволяет переносить результаты обследования на всю Беларусь с минимальной погрешностью.

Основная учетная единица в обследовании по уровню жизни — домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимым для жизни и имеют общие расходы. Каждое домашнее хозяйство имеет свои денежные расходы. Денежные расходы — это траты на покупку товаров и оплату услуг, на оплату налогов, сборов, взносов и других платежей, а также на накопление сбережений и прочее.

В 2020 году денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1391 BYN в месяц. Денежные расходы домохозяйств включают и расходы на вклады и сбережения. Эта строка в семейном бюджете средней белорусской семьи составила 172,5 BYN в месяц. В структуре денежных расходов вклады и сбережения заняли 12,4%.

Таким образом, в 2020-м усредненное домашнее хозяйство откладывало каждый восьмой рубль. Понятно, что сбережения делали не все. Мы уже писали, что часть белорусских семей не в состоянии отложить на черный день даже 100 BYN.

По итогам года о вкладах и сбережениях сообщили 64% опрошенных домохозяйств. Так вот, вклады и сбережения в расчете на такие домашние хозяйства составили 455,5 BYN в месяц.

Перевод в годовые объемы дает 5466 BYN сбережений за 2020 год в среднем по тем семьям, кто отчитался о кубышках. Столица и регионы разительно отличались по уровню сбережений на домашнее хозяйство.

Если по Минску эта строка составила 334,3 BYN в месяц, то по областям — от 83,5 BYN в Могилевской до 195 BYN в Минской. Минимум вкладов и сбережений по стране (Могилевщина) совпадает с территорией концентрации наименее рентабельных предприятий, самыми загруженными трудом работниками и самыми низкими зарплатами.

В остальных областях вклады и сбережения распределились так: Брестская — 129,5 BYN, Витебская — 106,1 BYN, Гомельская — 130 BYN, Гродненская — 160,4 BYN. Минск и Могилевская область находились на противоположных сторонах по доле вкладов и сбережений в денежных расходах. В столице эта доля составила 17,7%, а на Могилевщине — всего 7%.

В прочих областях доли были следующими: Брестская — 9,8%, Витебская — 8,9%, Гомельская — 10,4%, Гродненская — 12,1%, Минская — 14,1%.

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Теги: Минск
 
 
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