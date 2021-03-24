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Орша, Минск и Лида с самого утра вышли на акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Орша, Минск и Лида с самого утра вышли на акции протеста
Белорусов поздравили с новым днем Революции.
Орша, минская Серебрянка и Лида с самого утра вышли на акции протеста и пожелали всем белорусам хорошего дня.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Белорусов поздравили с новым днем Революции.
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