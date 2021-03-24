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Как белорусские борцы готовятся к Олимпиаде в Токио - трансляция

24.03.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В воскресенье в Будапеште завершился турнир европейской олимпийской квалификации. Белорусские борцы на нем завоевали пять лицензий. Среди белорусских "вольников" золото и лицензии принесли нашей команде Али Шабанов (весовая категория – 86 килограммов), Александр Гуштын (97) и Денис Хроменков (125). У девушек путевки и серебряные медали завоевали Ванесса Колодинская (53) и Василиса Марзалюк (76).

6-9 мая еще пройдет всемирный отборочный турнир на Игры в Софии (Болгария) – последний шанс добыть пропуск на Игры в Японию.

Также в 2019 году на чемпионате мира в Казахстане были разыграны первые путевки. Представитель греко-римского стиля Николай Стадуб в весовой категории до 87 килограммов и Ирина Курочкина (57) в женской борьбе завоевали лицензии. Правда, именными они не являются, поэтому поехать на Игры вместо них может любой спортсмен из сборной.

Подробнее о подготовке белорусских борцов к Олимпийским играм рассказывают:

  • председатель Белорусской федерации борьбы Камандар МАДЖИДОВ;
  • главный тренер национальной команды по вольной борьбе Иван ЯНКОВСКИЙ;
  • главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе Владимир КОПЫТОВ;
  • главный тренер национальной команды по женской борьбе Олег РАЙХЛИН;
  • член национальной команды Василиса МАРЗАЛЮК;
  • член национальной команды по вольной борьбе Денис ХРОМЕНКОВ.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

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