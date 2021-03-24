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Как белорусские борцы готовятся к Олимпиаде в Токио - трансляция
24.03.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В воскресенье в Будапеште завершился турнир европейской олимпийской квалификации. Белорусские борцы на нем завоевали пять лицензий. Среди белорусских "вольников" золото и лицензии принесли нашей команде Али Шабанов (весовая категория – 86 килограммов), Александр Гуштын (97) и Денис Хроменков (125). У девушек путевки и серебряные медали завоевали Ванесса Колодинская (53) и Василиса Марзалюк (76).
6-9 мая еще пройдет всемирный отборочный турнир на Игры в Софии (Болгария) – последний шанс добыть пропуск на Игры в Японию.
Также в 2019 году на чемпионате мира в Казахстане были разыграны первые путевки. Представитель греко-римского стиля Николай Стадуб в весовой категории до 87 килограммов и Ирина Курочкина (57) в женской борьбе завоевали лицензии. Правда, именными они не являются, поэтому поехать на Игры вместо них может любой спортсмен из сборной.
Подробнее о подготовке белорусских борцов к Олимпийским играм рассказывают:
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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