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Доллар снова дорожает на копейку с плюсом, евро падает

24.03.2021 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мировые рынки обеспокоены тем, что нефть дешевеет. В России курсы доллара и евро приближаются к рекордам. В Беларуси продолжает качаться в разные стороны евро. А вот доллар определился с направлением и принялся расти. Посмотрим, что будет с тремя основными валютами сегодня.

Доллар с утра прибавляет 1,30 копейки, его курс — 2,6285.

Евро дешевеет на 0,35 копейки. Стоит 3,1122 рубля.

У российского рубля пока минус 2,15 копейки, сотня торгуется по 3,4461 белорусского.

Вчера доллар прибавил 1,21 копейки, поднялся до 2,6155 рубля. Евро подорожал на 2,02 копейки, торговался по 3,1157. Российская сотня потратила 2,38 копейки и стоила 3,4676 белорусского рубля.

Доллар снова дорожает на копейку с плюсом, евро падает

 
 
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Мировые рынки обеспокоены тем, что нефть дешевеет. В России курсы доллара и евро приближаются к рекордам. В Беларуси продолжает качаться в разные стороны евро. А...
 
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