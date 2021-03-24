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Доллар снова дорожает на копейку с плюсом, евро падает
Источник материала: Onliner
Мировые рынки обеспокоены тем, что нефть дешевеет. В России курсы доллара и евро приближаются к рекордам. В Беларуси продолжает качаться в разные стороны евро. А вот доллар определился с направлением и принялся расти. Посмотрим, что будет с тремя основными валютами сегодня.
Доллар с утра прибавляет 1,30 копейки, его курс — 2,6285.
Евро дешевеет на 0,35 копейки. Стоит 3,1122 рубля.
У российского рубля пока минус 2,15 копейки, сотня торгуется по 3,4461 белорусского.
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Мировые рынки обеспокоены тем, что нефть дешевеет. В России курсы доллара и евро приближаются к рекордам. В Беларуси продолжает качаться в разные стороны евро. А...
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