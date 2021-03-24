СК: девушка-подросток, сбитая Geely на переходе, скончалась

Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщали о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 2 марта в областном центре. В результате наезда серьезно пострадала 16-летняя девушка, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, после происшествия ее доставили в реанимацию. Сегодня СК сообщает: девушку не удалось спасти.





— Утром 2 марта на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Максима Горького 60-летний водитель автомобиля Geely MK Cross совершил наезд на 16-летнюю девушку, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что пешехода сразу после аварии доставили в реанимацию.

Дополнено

В СК сегодня сообщили, что 16-летняя девушка скончалась в учреждении здравоохранения. «Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 („Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека“) УК РБ, — дополнили следователи. — Сейчас идет поиск очевидцев».









В начале марта наблюдался всплеск ДТП с участием несовершеннолетних. В Гомеле в тот же день, примерно в 11:40, произошла авария, в которой пострадал ребенок.

— 62-летний водитель, управляя трактором, двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Могилевской в направлении улицы Богдановича. При повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 25-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — рассказали в областной Госавтоинспекции. В результате ДТП травмы получил годовалый ребенок, пассажир Volkswagen, он госпитализирован.











В Минском районе, в агрогородке Вишневка, 2 марта около 15:10 30-летний водитель, двигаясь на грузовом Mercedes, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за стоящего рейсового автобуса. Как сообщили в ГАИ Минской области, ребенок получил телесные повреждения, но госпитализация девочке не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.



