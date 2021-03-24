Ищем дешевые квартиры в Минске: однушки в советских домах, но без советского ремонта дешевле $45 000 в эквиваленте

Источник материала: Onliner

Ну а мы продолжаем следить за ценами на столичном рынке недвижимости. И все так же лелеем надежду, что за 45 000 долларов в эквиваленте когда-нибудь сможем позволить себе квартиру мечты в современном жилом комплексе. А пока за такую сумму получится приобрести разве что однушку в доме, который, вероятно, окажется старше потенциальных покупателей. Зато с неплохим ремонтом. Пару таких вариантов мы собрали в нашей подборке.

40 900$ по курсу

Такую сумму хотят выручить владельцы небольшой светлой однушки на улице Пуховичской. Размер — чуть больше 28,1 кв. м. На этой скромной площади располагается единственная жилая комната, разделенная на рабочую и спальную зоны, совмещенный санузел и крохотная кухня, В отделке использовались натуральные материалы: дерево, кирпич, экологичные краски пастельных тонов. Да и вообще, по словам владельцев, у квартиры — положительная энергетика, ведь там жили дети.

Ну а чтобы окончательно убедить покупателей в правильности выбора, они добавляют следующие штрихи: «Весной под окнами расцветают черемухи и яблони, создавая живописный вид, все лето поют птицы, оказывая целебное воздействие на психологическое состояние! В подъезде живут порядочные люди, поэтому всегда чисто, опрятно, на подоконниках стоят цветы! Возле дома большая парковка, новая детская площадка, площадка для баскетбола». Как там на самом деле, не знаем, от себя добавим только, что квартира находится в доме 1965 года постройки.





























42 800$ по курсу

За эти деньги можно приобрести квартиру , пережившую косметический ремонт с заменой окон и напольного покрытия (жаль, до ванной и санузла дело так и не дошло). Ее площадь — 35,4 «квадрата». Находится в панельке родом из 80-х на улице Илимской. Рядом с домом есть все необходимое для комфортного существования: магазины, аптеки, поликлиника, отделения банков. Есть и кое-что для бросивших вызов своему дивану: некоторое количество лесных массивов, где можно заниматься спортом или просто гулять. Можно, конечно, пройтись прямо и до станции метро «Могилевская», но лучше все-таки проехать: это займет у вас 15 минут.

























44 800$ по курсу

Столько стоит однушка в панельке, появившейся на улице Есенина в лихие 90-е. Напоминает ли что-то в обстановке квартиры об этих непростых временах, судить не беремся. Отметим только, что размер у нее 29,7 кв. м., продается с мебелью и техникой. По мнению владельцев, отлично подойдет для молодой семьи.





















44 900$ по курсу

Всего на 100 у. е. больше придется заплатить за жизнь на улице Гололеда, в доме, построенном в конце 60-х. Квартиру тоже не обошел стороной ремонт (особенно это заметно, если выйти на балкон). Не так давно собственники поменяли и электрику. Площадь однушки — 32,8 «квадрата». Понравится фанату хоккея, ведь недалеко от нее обосновалась «Чижовка-Арена».





















45 000$ по курсу

За эту цену в двух остановках от станции метро «Пушкинская», на улице Бирюзова, можно приобрести однокомнатную квартиру со спокойным интерьером в теплых тонах. Общая площадь — 32,2 «квадрата». Затерялась она в доме 1965 года. Возраст солидный, но не так пугает, когда узнаешь, что коммунальщики сделали капитальный ремонт (между прочим, заменили все коммуникации). Правда, больше 10 лет назад, но согласитесь, далеко не все старые дома в Минске вообще могут таким похвастаться. Прямо во дворе — школа и детский сад, чуть дальше — два сквера, исполком Минского района и администрация района (вдруг кому-то это важно), а еще торговый центр и несколько магазинов.























