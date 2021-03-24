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Рыбак из Орши отравился угарным газом в палатке и погиб

24.03.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В палатке на озере Дривяты в Браславском районе нашли тело рыбака, который отравился угарным газом.

Рыбак из Орши отравился угарным газом в палатке и погиб
Источник: pixabay.com

По информации «Браслаўскай звязды», мужчины поставили палатки в километре от берега, поужинали со спиртным и разошлись на ночлег. Утром в одной из палаток обнаружили мертвого 58-летнего рыбака, жителя Орши.

Оказывается, мужчина обогревал свою палатку переносным газовым прибором с вытяжкой. В какой-то момент он дал сбой, угарный газ стал поступать внутрь палатки, и мужчина отравился во сне. Эту версию подтвердила экспертиза.

 
 
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В палатке на озере Дривяты в Браславском районе нашли тело рыбака, который отравился угарным газом.
 
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