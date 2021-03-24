Рыбак из Орши отравился угарным газом в палатке и погиб

В палатке на озере Дривяты в Браславском районе нашли тело рыбака, который отравился угарным газом.



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По информации «Браслаўскай звязды» , мужчины поставили палатки в километре от берега, поужинали со спиртным и разошлись на ночлег. Утром в одной из палаток обнаружили мертвого 58-летнего рыбака, жителя Орши.

Оказывается, мужчина обогревал свою палатку переносным газовым прибором с вытяжкой. В какой-то момент он дал сбой, угарный газ стал поступать внутрь палатки, и мужчина отравился во сне. Эту версию подтвердила экспертиза.