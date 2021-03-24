Главу БХК Олега Гулака допросят в СК

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак 24 марта вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу.



Источник: spring96.org

«Белорусский Хельсинкский комитет расценивает это как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации», — говорится в сообщении БХК.

Правозащитная организация напомнила, что ее волонтеры «наблюдали за выборами, защищали адвокатов с использованием международных механизмов, защищали права белорусов на пенсии, работали для отмены принудительного труда, постоянно информировали международные органы о ситуации в стране».