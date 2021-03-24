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Взломан сайт Академии управления при Президенте
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 24 марта, был взломан
Вначале пользователей на стартовой странице встречала анимация в стиле «Матрицы». Также неизвестные, которые представились «кибер-партизанами», написали, что они ведут процесс шифровки файлов, который будет завершен примерно через шесть часов. Взломщики рекомендовали не вмешиваться в процесс, инкаче «можно нарушить целостность файлов». И чуть ниже был размещен совет «приобрести ключ у партизан».
Также на другой странице «киберпартизаны» разместили свои требования, среди которых были освобождение политзаключенных и проведение новых выборов.
Прочитать, кто такие киберпартизаны, занимающиеся взломом сайтов государственных органов,
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Также «киберпартизаны» разместили свои требования.
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