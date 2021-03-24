Источник материала: Tut.by

Сегодня, 24 марта, был взломан сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь. На стартовой странице некоторое время находилась надпись, что взлом произвели «кибер-партизаны». Впоследствии при попытке зайти на сайт стала появляться надпись, что «не удается получить доступ к сайту».



Скриншот сайта pac.by

Вначале пользователей на стартовой странице встречала анимация в стиле «Матрицы». Также неизвестные, которые представились «кибер-партизанами», написали, что они ведут процесс шифровки файлов, который будет завершен примерно через шесть часов. Взломщики рекомендовали не вмешиваться в процесс, инкаче «можно нарушить целостность файлов». И чуть ниже был размещен совет «приобрести ключ у партизан».

Также на другой странице «киберпартизаны» разместили свои требования, среди которых были освобождение политзаключенных и проведение новых выборов.





Прочитать, кто такие киберпартизаны, занимающиеся взломом сайтов государственных органов, можно здесь . Но считается, что они причастны к взлому сайта МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, «Белорусских лотерей» и прочего. В том числе в прошлом году «киберпартизаны» предприняли попытку атаки на сайт президента РБ, но были вынуждены признать , что ресурс поднялся, «„крэпкi арэшак“ оказался».