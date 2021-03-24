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В США рассказали об украинских «убийцах» российского флота

24.03.2021 10:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинские береговые ракетные комплексы (БРК) РК-360МЦ «Нептун» смогут стать «настоящими убийцами в случае, если Черноморский флот России нанесет удар по Украине», пишет Lenta.ru, ссылаясь на американский журнал Forbes.


Фото: rnbo.gov.ua

Издание отмечает, что ракеты РК-360МЦ «Нептун» способны поражать цели на дальности до 280 километров. «Это означает, что Украина может удерживать под угрозой со своей собственной территории примерно половину Черного моря», — уверяет журнал.

Как пишет Forbes, «если украинское правительство будет умным, оно потратит больше [бюджетных средств] на ракеты и меньше — на лодки».

В марте обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин напомнил, что украинская и российская модели советской ракеты Х-35 принципиально отличаются друг от друга.

В том же месяце Минобороны Украины сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) страны вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», согласно заявлениям украинской стороны, отличается боевой частью массой 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. Р-360 создана на основе Х-35.

 
 
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«Потратить больше денег на ракеты и меньше - на лодки».
 
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